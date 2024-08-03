В Анапе туристы пожаловались на закрытые кафе на пляжах

Анапа, любимый курортный город для семей с детьми, столкнулся с неожиданной проблемой: закрытие точек общепита на пляжах. Туристы, привыкшие к удобству кафе и киосков, были неприятно удивлены, обнаружив вместо привычного перекуса на песке закрытые двери и замки.

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Видеообращения к главе следственного комитета РФ Александру Бастрыкину записали сразу несколько туристов. Молодая мама Зульфира, приехавшая с детьми из Дагестана, с горечью рассказала о том, что закрытие кафе лишило ее семьи возможности купить воду и мороженое, что особенно неудобно с маленькими детьми. Москвичка Екатерина, являющаяся постоянным гостем Анапы, поддержала ее, подчеркнув, что на курорте много семей с детьми и людей с ограниченными возможностями, которым трудно таскать с собой еду и напитки.

Туристы, ожидая высокий уровень комфорта, который обеспечивали им точки общепита на пляжах, почувствовали себя обделенными.

Мэрия Анапы, отвечая на претензии отдыхающих, объяснила ситуацию рейдами по пресечению незаконной торговой деятельности на городских пляжах. Все объекты, не соответствующие утвержденной схеме благоустройства, подлежат демонтажу. Арендаторы, нарушающие правила, должны устранить нарушения или рискуют потерять свои места.

За один только день, 31 июля, управлением муниципального контроля было проверено 97 пляжных территорий, демонтировано три объекта, составлено 27 протоколов. С 1 августа в Анапе организованы ежедневные рейды, чтобы усилить борьбу с нелегальными торговыми точками.