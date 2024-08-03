Федеральный туристический портал пополнился волгоградскими автомаршрутами

Гости и жители города-героя смогут воспользоваться информацией, чтобы запланировать максимально комфортную и познавательную поездку по Волгоградской области.

Так, на федеральном портале появился новый автомобильный маршрут «Серферы волжских степей», где туристы смогут увидеть пейзажи Волго-Ахтубинской поймы и соленого озера Эльтон, а также пройтись по паркам Волжского.

Напомним, что ранее на федеральном портале опубликовали автомаршрут «Дорогами легендарной земли: за рулем по Волгоградской области».

Туристы могут посмотреть главные достопримечательности Волгограда, Камышина и Дубовского района. Также путники смогут увидеть Александровский грабен и Щербаковский природный парк.

Кроме того, на портале можно ознакомиться с главными событиями лета 2024 года: это молодежный фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде и арбузный камышинский фестиваль «Зело отменный плод!».

Добавим, что в Волгоградской области особое внимание уделяется внутреннему туризму. Волгоград включен в топ-10 популярных направлений для путешествий летом.

С января по июль 2024 года регион смогли увидеть 800 тыс. человек. Глава региона сообщал о планах по увеличению числа туристов до 5 млн в год.

При поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» совершенствуется инфраструктура и реализуются инвестпроекты.