Депутаты проанализируют недостатки существующих туристических автомаршрутов

Депутаты Госдумы проанализируют недостатки уже разработанных туристических автомаршрутов и предоставят данные в Минэкономразвития, сообщила ТАСС зампредседателя думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко (фракция "Единая Россия") по итогам прошедшей в ГД встречи по обсуждению создания информационно-навигационной сети для автотуристов.

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"Договорились продолжить работу, что мы сделаем экспертизу всех уже выработанных маршрутов и предоставим информацию в Минэкономразвития, чтобы они, в том числе корректировали подходы в этом вопросе. Будем контролировать, собственно, как регионы обустраивают эти маршруты. Если мы говорим о маршрутах, которые у нас возникают - не все плохие, но подход, грубо говоря, достаточно размытый к их формированию", - сказала Костенко. Она уточнила, что участие в анализе примут также автомобилисты и путешественники.



По мнению депутата Госдумы, туристические цифровые платформы создают готовый продукт в виде уже составленных маршрутов, однако туристы хотят прокладывать собственные маршруты для путешествий.

"Надо вернуться и все-таки пересмотреть подходы к созданию маршрутов, потому что они несколько оторваны от жизни, например, маршрут может начинаться на острове, каким образом туда добраться - непонятно", - сказала она.



Парламентарий убеждена, что у путешественников должна быть возможность обмена мнениями и актуальной информацией по объектам туризма, чтобы данные постоянно корректировались на основе их отзывов.

Обилие платформ

Участие во встрече принимали представители Минэкономразвития, Росавтодора и министерства транспорта. Как, в свою очередь, рассказал ТАСС президент Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев, "получился интересный живой диалог с участием представителей Минэка, крупных участников цифровых платформ, где были выявлены определенные проблемы".

По его словам, одна из проблем заключается в обилии цифровых платформ, которые конкурируют друг с другом. Кроме того, было выявлено, что "представители Минэка при разработке своих направлений развития автотуризма и реализации поручения [президента России Владимира] Путина по созданию цифровых платформ не взаимодействует с потребителями дорог и не знают их потребности в навигации для самостоятельных путешествий".