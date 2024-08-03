Аналитики составили рейтинг популярных российских городов среди туристов

В 2024 году наблюдается рост числа россиян, которые начали больше исследовать свою страну: количество поездок дважды в год увеличилось на 11 %, а частота поездок раз в месяц возросла на 27 %. Такими данными делится сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

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«Среди всех опрошенных 40,1 % путешествуют по России дважды в год, 20,1 % выезжают раз в год, 15,3 % – раз в квартал, а 8,4 % делают это ежемесячно. Кроме того, 9,1 % респондентов отметили, что путешествуют по стране довольно редко, 5,4 % предпочитают поездки только за границу, а 1,6 % вовсе не выезжают», – сообщает издание «Известия» со ссылкой на сервис.



По данным OneTwoTrip, одним из самых популярных городов является Санкт-Петербург: 16,7 % опрошенных в последний раз выбирали отели мегаполиса, при этом 63,7 % путешественников остались довольны гостиницами, особенно подчеркивая их удобное расположение, высокий уровень комфорта и качество обслуживания.

Свою популярность также не теряет Сочи, в котором останавливались 14,1 % отдыхающих: 44,7 % из них остались довольны выбором гостиницы. Больше всего гости отмечали удобное расположение и комфортные условия в номерах (наличие телевизора, кондиционера и фена). Однако 20 % респондентов такие условия не казались роскошью и они остались недовольны.

Третьим по популярности направлением среди туристов стала столица страны. По данным опроса, в Москве недавно побывали 12,8 % россиян, 48,8 % из них остались довольны своим пребыванием в городе. Почти столько же респондентов, 40,2 %, выразили нейтральное отношение к своему проживанию.

«В число популярных городов также попала Казань: 5,5 % респондентов выбрали отели столицы Республики Татарстан для своего проживания. Большинство путешественников (88,9 %) остались довольны, особенно выделяя удобное расположение гостиниц и комфорт в номерах. В то же время 11,1 % участников опроса отнеслись к своему опыту проживания в Казани нейтрально», – подчеркивает сервис.



В этом году Калининград также стал популярным среди туристов (3,8 %), за ним идет Нижний Новгород, который посетили 3,7 % опрошенных.

Ранее врач поделилась советами о том, как предотвратить пищевое отравление во время отпуска. Она подчеркнула необходимость частого мытья рук, особенно перед приемом пищи и после возвращения с улицы или из водоема.