Гид по улице Чернышевского: огромная гостиница и торговый "Бегемот"

Главное визуальное развлечение этой части прогулки по Чернышевского — здание гигантской гостиницы, которое долгое время было архитектурным бельмом на облике улицы Баумана. Изучив его, следует подробно осмотреть и Гостиный двор, чей внутренний двор не менее интересный, чем фасады напротив Казанского кремля. И поразмышлять над несколькими кейсами по градозащите из эпохи подготовки к Универсиаде.

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Hotel de Kazan П.В. Щетинкина (Чернышевского, 15)

Сначала домом владел купец Федор Иванович Хворов, завещавший его дочери Наталье, которая была замужем за купцом Герасимом Семеновичем Мельниковым. В 1833—1835 годах он был городским головой и в конце руководства городом купил еще и соседний дом полковника Василия Страхова. На этом месте Фома Петонди построил гостиницу "Казанское подворье". После пожара 1842 года ему пришлось заново строить здание. Помимо жильцов, здесь находились магазины, торговавшие сахаром, чаем, пряниками, швейная мастерская, трактир и типография. А также духовная академия. Через несколько лет его купил купец Иван Яковлевич Тихонов.

От него "Казанское подворье" перешло к воспитывавшемуся в семье Тихонова Павлу Васильевичу Щетинкину, владельцу мануфактур и магазинов в Самаре, Уфе, Симбирске, Казани.

Тот купил в 1902-м дом на Баумана, а Лев Хрщонович объединил здания и надстроил четвертый этаж. Так появился "Hotel de Kazan П.В. Щетинкина", он же гостиница "Казань". Это была одна из крупнейших гостиниц города, а на первом этаже торговали лампами, посудой, работал "Аптекарский и косметический магазин".

Интересно, что у этого гигантского здания — несколько разных фасадов, украшенных сандриками, пилястрами, орнаментами.

Среди всех известных гостей подворья (Луначарский, Маяковский, Фадеев, Алексей Толстой, Троцкий) мемориальной доски удостоился Горький.

В советское время здесь, в частности, работал магазин "Культура и Меркурий", в 1960-е у него обновили интерьеры. "Казань" закрылась в 90-е. В наше время ее аварийный, завешенный сеткой фасад портил впечатление от Баумана. Лишь в 2013 году удалось увидеть новый облик гостиницы.

Дом Потехина (Чернышевского, 10)

Еще один угловой дом был построен тем же Петонди в 1842 году для купца В.С. Потехина. Сохранились воспоминания актера ТЮЗа Алексея Зильбера для "Казанских историй", который жил в этом большом советском коммунальном доме. Он пишет, что в 1935 году здесь открылся Клуб слепых с библиотекой. И описывает быт:

"Газовая плита на несколько семей, туалет один на сорок квартир, вода только холодная и в конце коридора, колоритный контингент проживающих (милиция уже просто перестала приезжать, да и вызвать ее было проблематично, телефонов-то не было) и их вечных гостей".



Потехинский дом стал предметом тяжбы между мэрии и коммерческими компаниями — библиотеки слепых, Минзема и органов по охране памятников. В итоге дом остался за ООО "МФК "Ершовский" (этой же компания принадлежали снесенные номера Банарцева на Дзержинского).

Аварийное здание продали в 2010-м (от него остались только стены), снесли, устроили подземную парковку и воссоздали к Универсиаде, что называется, "в габаритах и формах утраченного". В 2011-м дом был объектом экскурсии-шествия "Реквием по утраченному: Казань, которую мы потеряли", ее проводила гид и поэт Олеся Балтусова, ставшая вскоре помощником Минниханова.

Лавка Курманаева (Чернышевского, 8)

Вероятно, это самый любопытный опыт нового градостроения. В конце XIX века здесь находился толкучий рынок. Здесь купец Андрей Алексеевич Курманаев построил двухэтажную лавку с цоколем (с учетом холмистого рельефа это было логично).

В 1961-м ее перестроили под кинотеатр "Спутник", превратив фасад в сплошной кирпич. К началу нашего века кинотеатр закрыли, в 2017-м из него начали заново делать лавки (но также с паркингом). Хотя была идея сделать и просто офисную "стекляшку". Проект разрабатывала Светлана Мамлеева, которая также занималась реконструкцией Национального музея РТ, а также проектировала "Экият".

Южный корпус Гостиного двора

Гостиный двор — практически прямоугольник, с закругленными углами. Впервые его построили в XVII веке, в 1770-м его возвел Василий Кафтырев, после чего пришел Пугачев и серьезно порушил, а после случился пожар 1797 года. Современное здание начали строить в 1800 году по проекту Ф.Е. Емельянова, после чего оно пострадало от пожаров 1815 года (ремонтировали двор) и 1842 года. Его восстановлением занимался И.П. Бессонов.

В 1894-м часть строения в районе площади 1 Мая отдали под городской научно-промышленный музей, а архитектор И.Н. Колмаков увеличил у него окна и существующую ныне парадную лестницу на второй этаж.

Но и на этом приключения дома не закончились. В 1930-х его надстроили по тогдашней моде на два этажа. Тогда же он и получил название "Бегемот".

В 1954-м юго-восточная часть двора рухнула, в таком безобразном виде здание простояло несколько лет, пока в 1959-м там не появился пятиэтажный жилой дом архитектора Ахмеда Бикчентаева прозванный "Дворянским гнездом".

В 1980 году было решено составить комплексный проект генерального решения территории республиканского музейного комплекса с реконструкцией Гостиного двора. А в 1987-м надстроенные этажи загорелись. В 1995-м их разобрали и привели здание к облику 1895 года.

Но реконструкция продолжается уже 36-й год. В сети можно найти проект 2007 года — у Национального музея должны восстановить часть строения, выходящую на улицы Профсоюзную и Чернышевского (с созданием в нем фондохранилища), предусмотрена двухуровневая подземная парковка, а внутренний двор займет стеклянный павильон с рестораном, планетарием, музеем техники. Но по нашим источникам, проект уже не актуален.

Южная часть Гостиного двора известна по бару "Бегемот". В 80-е он был особенно популярен, поскольку в заведении играл джаз и царила неформальная обстановка: фарцовщики, музыканты, комсомольцы... Саксофонист Евгений Соколов для журнала "Казань" так описывал атмосферу бара:

— У входа раздался шум: в зал, негромко матерясь, зашел капитан Мусаченко, местный участковый, в руках у него был пистолет ТТ. Капитан был пьян. Бакланов, следуя еще одной заповеди шоу-бизнеса не прекращать играть ни при каких обстоятельствах, продолжал солировать. Мутный взгляд участкового сфокусировался на нашей джаз-банде, и он, глядя мне в глаза, медленно подошел, пистолет покачивался на указательном пальце правой руки, Валентин продолжал играть.

Подрастерявший окончательно былой романтический флер бар закрылся в 2010 году из-за долгов по аренде.