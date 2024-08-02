В Пулково пообещали, что туристы будут успевать к гейту за 30 минут

В Пулково создали новую службу, которая объединяет управление всеми потоками транспорта и процессами предполетного обслуживания. В специальном центре обученные люди должны следить за тем, чтобы пассажиры тратили не более получаса на путь от въезда на парковку аэропорта до подхода к гейту. Если процессы будут занимать больше времени, то потоки будут перенаправлять.

Далеко не все пассажиры в соцсетях оценили: «А может быть, для комфорта пассажиров планируется не только это, но и пересмотр цен на долгосрочную парковку машин?»

«Давайте я сэкономлю время всего этого центра: там самый затык на стойках регистрации и сдаче багажа», – делятся личным опытом подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».



«Летаем из Пулково обычно. С паспортным контролем 30 минут – это самый минимум».



Некоторые считают, что 30 минут – все равно долго и воздушной гавани необходимо стремиться к более коротким: «Что там можно делать столько времени? Просто очереди на регистрации не создавайте и проблемных пассажиров берите под контроль. А на шаттлы Москва – Питер нужно и вовсе процедуры упрощать. А то летишь меньше, чем в аэропорту ждешь…»

«Да это люди сами все очереди и создают. Парадокс, но на досмотре в очереди без багажа несколько раз по полчаса стоял из-за тех, кто как будто первый раз. Теперь всегда иду на обычный досмотр для всех – там дело гораздо бодрее идет».



Ранее TourDom.ru писал, что пассажиров бизнес-класса в Пулково решили пересадить в электромикроавтобусы.