Новый отель премиум-класса в историческом здании откроется в Иркутске

1 сентября 2024 года в центре Иркутска, на набережной Ангары, откроется новый отель Rodina Grand Hotel & SPA Irkutsk 5*. Специально для него было возрождено историческое здание начала XX века "Бани Курбатова и Русанова" с уникальной архитектурой.

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Эти бани, ставшие легендой города, появились благодаря двум местным предпринимателям - Николаю Курбатову и Григорию Русанову. В конце 1880-х годов они пришли к градоначальнику Владимиру Сукачёву с намерением выкупить участок земли на набережной со старыми банями, чтобы создать современный по тогдашним меркам банный комплекс. Еще до появления первой городской электростанции здесь уже было электричество, вода проходила несколько этапов очистки и фильтрации, двери и окна имели арочную форму, а в отделке интерьеров использовалась роскошная глазурованная плитка. Эти бани были популярны и до революции, и в советские годы: просторные помещения, комфортные номера и сухой пар вызывали восторг посетителей. Для большинства горожан посещение Курбатовских бань было семейной традицией.

В 1990-е годы здание не эксплуатировалось и почти полностью разрушилось. Его возрождение стало важным проектом в ряду восстановления объектов культурного наследия Иркутска. В ходе проведенной капитальной реновации на основе архивных данных были воссозданы элементы исторического фасада, а само здание получило новую жизнь.

В новом отеле 104 номера и апартамента, разделенные на 7 категорий. Дизайн интерьеров представлен в пяти стилях - "Классика", "Модерн", "Лофт", "Авангард" и "Скандинавия". Гости могут выбрать стиль в зависимости от своих предпочтений.

Главная особенность отеля, являющаяся также основной частью его исторического наследия, - аутентичный комплекс Grand SPA, "потомок" знаменитых Курбатовских бань. Здесь объединены сибирские традиции парения, спа-ритуалы разных народов мира и современные методики оздоровления: в комплексе есть две русские, финская и турецкая бани с авторскими программами и уютные кабинеты для спа-ритуалов. Обращает на себя внимание и 25-метровый бассейн с инновационной системой водоподготовки.

Гастрономия - еще одно удовольствие, которое не сможет оставить гостей равнодушными. На первом этаже расположен роскошный ресторан Kurbatov, в стиле светского "Сибирского Петербурга", с традиционной и новой сибирской кухней. В основе меню - блюда из фермерских и сезонных продуктов, в том числе эндемиков Приангарья, дополненные винной картой с премиальными напитками из России, Франции и Италии. Дизайн ресторана выполнен в "кабинетном" стиле: элегантная классика и аристократичность. Бело-голубая палитра напоминает гостиную старинного дома.

В кофейне Trois Champignons ("Три шампиньона") можно выпить ароматный кофе и полакомиться выпечкой собственного производства ресторана, приготовленной по старинным технологиям.

Провести деловую встречу или уединиться после насыщенного дня можно в камерной атмосфере респектабельного бара THE Lobby со сдержанным интерьером. В основе меню – легкие салаты и горячие закуски в сочетании с богатым выбором напитков, авторских коктейлей и сезонных предложений от шеф-бармена.

Для проведения конференций, семинаров и бизнес-встреч существует конференц-зал "Байкал" на 100 человек и две переговорные комнаты вместимостью до 20 человек каждая. Все эти пространства оснащены современным оборудованием.

Впрочем, зал Байкал» можно использоваться и для свадебных торжеств. Во внутреннем дворе, скрытом от посторонних глаз, даже можно устроить выездную церемонию бракосочетания.

Консьерж-служба Rodina Grand Hotel & SPA Irkutsk предлагает vip-туры на Байкал и к другим красотам Сибири: полеты на вертолетах, джип-туры, яхтенные прогулки по Байкалу, индивидуальные путешествия к самым живописным уголкам Сибирского моря. А для комфортного передвижения по Иркутску и в то же время для сохранения экологии используются электроавтомобили класса люкс.