В Сортавалу с 2025 года введут туристический налог

Туристический налог в размере 100 рублей в сутки с 1 января 2025 года введут для приезжающих на отдых в город Сортавалу. Об этом ТАСС сообщил глава Сортавальского муниципального округа Сергей Крупин.

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"Туристический сбор в налоговую инспекцию будут платить места размещения в Сортавале: гостевые дома, владельцы жилых квартир в благоустроенных домах, гостиницы, кемпинги, глэмпинги", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, владельцы гостиниц включат эти сборы в посуточную стоимость мест размещения для туристов. По той же схеме сейчас работает национальный парк "Ладожские шхеры", расположенный на территории Питкярантского и Сортавальского округов, а также Лахденпохского района.

12 июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога путем преобразования курортного сбора.

Туристический налог будет местным налогом, муниципалитеты будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц. Налог не будет исчисляться со стоимости услуги по проживанию некоторых категорий граждан, в том числе участников специальной военной операции.