Два московских аэропорта продолжили работать штатно на фоне тумана

Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский продолжают работать штатно на фоне режима ограниченной видимости из-за тумана в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

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Представитель Домодедово отметила, что авиагавань приняла два направлявшихся в Шереметьево борта.

«Аэропорт является всепогодным, воздушные суда и пассажиры обслуживались и обслуживаются в штатном режиме», — добавил она.



В свою очередь, собеседник агентства в Жуковском заявил, что погодные условия в районе воздушной гавани нормальные, рейсы обслуживаются в соответствии с расписанием.

Утром 3 августа густой туман опустился на Москву и Подмосковье. В некоторых районах он настолько густой, что практически не видно соседних домов.

Ранее пилотов самолета российской авиакомпании Smartavia попытались ослепить лазером в небе. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Ставрополя в Пермь Boeing 737 1 августа.