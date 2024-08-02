Тонны снега привезут в августе для фестиваля в Новосибирске

Фестиваль уличной культуры и экстремального спорта «Уличная классика» состоится на Михайловской набережной 4 августа.

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В программе «Уличной классики» – танцевальные батлы, а также уникальные соревнования по сноуборду, для которых на набережную будут завезены тонны снега. Еще – впервые с 2016 года – пройдут соревнования по паркуру.

«На Михайловской набережной Новосибирска соберутся сильнейшие молодые спортсмены и танцоры. Все это требует большой подготовки и силы духа, ведь экстремальному спорту не обучают в спортивных школах. Правительство Новосибирской области готово поддерживать подобные инициативы, чтобы имена наших молодых спортсменов и представителей танцевальной культуры знали не только в регионе, но и за его пределами. Уверен, что этот фестиваль займет достойное место в календаре молодежных событий и послужит дальнейшему развитию уличной культуры и популяризации активного образа жизни», – отметил Сергей Федорчук, руководитель департамента молодежной политики региона.



Любители и профессионалы будут соревноваться в нескольких направлениях с 12.00 до 22.00. Первым большим блоком фестиваля традиционно станут танцевальные батлы – танцоры Новосибирской области и других городов будут соревноваться в направлении фристайл в различных номинациях: high heels, hip-hop, all styles. Предусмотрена номинация и для участников любительского уровня.

В вечернем блоке будут представлены уникальные соревнования по сноуборду. Участников соревнований ожидают тонны снега, а также классический сетап из наклонного рейла и лайтового дабл-кинка, чтобы райдеры могли показать по-настоящему сложные и зрелищные трюки. Отмечается, что «Уличная классика» станет продолжением фестиваля «Врывайся», который проводился в регионе с 2018 по 2023 годы.