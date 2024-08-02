Туристы из РФ стали чаще посещать Мурманск летом

Россияне стали чаще посещать маршруты «Золотого кольца» и «Серебряного ожерелья» летом. Эксперты отмечают, что пик посещений придется на август.

«Так, пик посещений приходится на август, а в ноябре и декабре количество туристов сокращается на 28 % и 26 % соответственно», – пишут СМИ со ссылкой на аналитиков «МегаФона» и корпорации Туризм.РФ.



Поток туристов по маршруту «Серебряного ожерелья» вырос на 20 %. Выяснилось, что в столице Кольского Заполярья доля гостей из Москвы в июне составила 48 %, уточняет издание «МК в Мурманске».

На фоне увеличения турпотока растет и потребление интернет-трафика. Туристы в Мурманске тратят его на онлайн-карты и построение маршрутов, аудиогиды, отправку фото и видео в соцсетях, а также на звонки по видеосвязи.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что названо самое популярное направление для отдыха среди жителей Мурманской области.