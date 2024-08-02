Туристы отказываются ехать в Тобольск из-за плохого сервиса

Иногородние туристы и гости из Тюмени отказываются ехать в Тобольск из-за отсутствия сервиса, нормальных отелей и кафе. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства. Информация подтвердили и турагенты.

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«Встал вопрос, куда отправиться на выходные с семьей. Хотелось на несколько дней, с ночевкой. До Тобольска ехать недалеко. Но хоть его и позиционируют как "культурную столицу" региона, делать там по сути нечего. Большинство отелей с убогими номерами, в кафешках неоправданно высокий ценник», — рассказали тюменцы.



Турагент Светлана Завьялова подтвердила, что туристы неохотно бронируют туры выходного дня в Тобольск.