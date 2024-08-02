«Ад настоящий». Туристы массово пожаловались на антисанитарию в Сочи

Туристы массово жалуются на грязное море и заражение ротавирусом после отдыха в Сочи. Об этом сообщает портал 93.ru.

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По словам отдыхающих, массовые отравления происходят на курорте ежегодно, однако региональные власти на это никак не реагируют. Одна из туристок попала в больницу на третий день отпуска после того, как ее накрыло морской волной.

— Еле начала ходить ближе к вылету домой. Это просто ад настоящий. И никто на это не реагирует, рубят бабки молча, — пожаловалась она.



Такая же участь постигла и целую семью, которая отдыхала в Адлере. Еще несколько туристов пожаловались на антисанитарию. В море плавает туалетная бумага, а от воды исходит запах канализации, передает их слова 93.ru.

Отдыхающие в Анапе и Геленджике пожаловались на нашествие комаров, мусор и неудобства, делающие отпуск на черноморском курорте невыносимым.

В то же время российские туристы теряют интерес к Турции. Это связано с затруднениями в оплате услуг, связанными с западными санкциями, и высокие цены. Эксперты отметили низкую заполняемость отелей в этом году.