Безвизовый режим помог посетить Россию 240 тысячам туристов из КНР

С 1 августа 2023 года между Россией и Китаем действует взаимный безвизовый режим для отдыха в составе туристических групп. При этом россияне этой возможностью пользовались чаще, чем гости из КНР.

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Пресс-служба Минэкономразвития РФ отметила, что, по последним данным, за 12 месяцев Россию таким образом посетило 240 тысяч китайских туристов, а вот россиян в Китае отдохнуло 340 тысяч. По оптимистичным прогнозам, всего в 2024 году Россию может посетить около двух миллионов китайцев.

Ранее сообщалось, что в Грузии по числу туристов россияне находятся на втором месте, заметно уступая туркам.

Стало известно, что по туристической отрасли Финляндии заметно ударило прекращение курсирования пассажирских лайнеров между Петербургом и Хельсинки.