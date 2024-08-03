Спрос на экскурсионные туры по России в этом году вырос

В этом году в стране на 15–20% вырос спрос на экскурсионные поездки, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

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«Рост по сравнению с прошлогодним сезоном, по нашим оценкам, составляет по рынку в среднем 15–20%. Он обусловлен прежде всего высокими ценами на зарубежный отдых, большой загрузкой наших черноморских курортов и в целом растущим интересом к поездкам по стране», – приводит пресс-служба слова главы комитета РСТ по культурно-познавательному туризму, директора по развитию компании «Вокруг света» Александра Гагарина.



Эксперт добавил, что летом россияне предпочитают поездки на три или четыре дня – и желательно в ближайшие регионы.