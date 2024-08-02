Совет Федерации решил обеспечить туристов несгораемыми авиабилетами

Совет Федерации предложил правительству ввести запрет на аннуляцию авиабилетов, которые состоят из нескольких сегментов, если пассажир не улетел по одному из них. Письмо с этой рекомендацией сенаторы отправили вице-премьеру Виталию Савельеву, курирующему сферу транспорта в кабмине.

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Сейчас по действующим правилам в случае неявки пассажира на рейс авиакомпания вправе аннулировать все следующие сегменты либо обратный билет, если речь идет о раунд-трипе. Пассажиры, не знающие об этих тонкостях, часто попадают в неловкие ситуации. Например, чтобы воспользоваться обратным билетом, необходимо уведомить перевозчика. Причем у разных авиакомпаний временные отрезки, в которые клиент вправе сохранить за собой билеты, различаются.

Помимо заботы о деньгах потребителя своей инициативой Совфед еще и хочет унифицировать правила, действующие на всех видах транспорта. Сейчас в ж/д перевозках и автобусах пассажир имеет право сесть на любой станции в границах выкупленного маршрута, будучи уверен, что место останется за ним. Авиакомпании же сгоревшие сегменты выставляют вновь в продажу.

Туристы с интересом обсуждают инициативу, поддерживая ее. Правда, некоторые сомневаются в том, что это удастся реализовать:

«Интересно, смогут ли запретить такую аннуляцию. Так-то наши правила основаны на общемировой практике», – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».



Возможность субсидирования авиакомпаний для исполнения этой инициативы предложено заложить в федеральный бюджет на 2025–2027 годы.

Ранее TourDom.ru писал, что в Госдуме предложили запретить авиакомпаниям аннулировать туристам обратный билет при опоздании на первый рейс round trip.