Гостиничный бизнес Петербурга восстановился после пандемии

Операционные показатели гостиниц Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2024 года продемонстрировали значительный рост.

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По данным Hotel Advisors в выборке IBC Real Estate, загрузка достигла 58% (+4 п.п. в годовом отношении), средняя цена составила 8,4 тыс. рублей (+18%), а доходность на номер - 4,9 тыс. рублей (+19%).

Гостиницы среднеценового сегмента оказались наиболее востребованными среди посетивших город туристов и продемонстрировали наибольший рост загрузки: уровень заполняемости в объектах данного ценового сегмента в первом полугодии 2024 года составил 65%, что является максимальным показателем за последние 10 лет.