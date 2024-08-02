Волгоград оказался в десятке самых популярных направлений для летнего отдыха

Субъект стал одним из лидеров рейтинга мест для отдыха, который составил сервис бронирования отелей.

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По данным регионального комитета экономической политики и развития, Волгоград оказался на третьем месте среди самых популярных мест для отдыха на воде. Город также стал шестым в списке направлений для спонтанных поездок, сообщает «Твил.ру».

Лидеры рейтинга – Калининград, Нижний Новгород, Сочи, Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. По данным сервиса бронирования, в этих городах туристы отдыхают от двух до девяти ночей.

Напомним, в Волгоградской области активно развивается туристическая отрасль – за первые шесть месяцев 2024 года регион посетили более 800 тыс. человек. Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» появляется все больше новых локаций и объектов инфраструктуры. Теперь в регионе есть 334 туристических маршрута, 411 отелей и турбаз разных категорий, около 2000 точек общепита.

На встрече с общественностью Андрей Бочаров анонсировал целевые показатели на будущее – до 2034 года поэтапно турпоток увеличится до 5 млн человек. Этому будут способствовать новые проекты, в том числе строительство инновационного историко-культурного туристического комплекса на системе островов Сарпинский – Голодный.