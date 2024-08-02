Санкт-Петербург: эксперт назвал обязательные к посещению места для туристов

Туристам, приехавшим в Петербург, можно отправиться на Васильевский остров, а также посетить Двор духов, сообщила тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь в беседе с NEWS.ru. Также эксперт посоветовала посетить Юсуповский дворец.

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"Если вы уже были в Кунсткамере, но не изучили Васильевский остров в целом, то самое время это сделать. Здесь вы сможете прогуляться по самой узкой улице в Петербурге, изучить Двор духов и многое другое! Обязательно загляните в Сад дружбы, который подарил Санкт-Петербургу Шанхай", — сказала Ансталь.



Тревел-блогер также рекомендовала путешественникам посмотреть на дворы и парадные, как вариант — можно взять экскурсию по этим местам.

Ранее сообщалось, что власти четырех регионов России введут налог для туристов. Постояльцы гостиниц и хостелов должны будут платить курортный сбор за проживание. Так, туристический налог появится во Владимирской области, Карелии, Вологде и Алтайском крае.

Как до этого отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, после введения закона о туристическом налоге цены на отдых не повысятся существенно. При этом такое решение повысит качество туристических объектов.