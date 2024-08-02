Нижний Новгород вошел в топ‑5 направлений для отдыха не у моря в августе. Рейтинг составили аналитики сервиса Tvil.ru.

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На первом месте оказалась Казань, где туристы в среднем планируют задержаться на 4 ночи. «Серебро» и «бронза» рейтинга достались Кисловодску и Краснодару.

Нижний Новгород оказался на 5 месте. В столице закатов путешественники планируют проводить в среднем по 3 ночи. При том суточное проживание в гостинице обойдется почти в 4,7 тысячи рублей.

Также в топ-10 вошли Волгоград, Пятигорск, Красная Поляна, Соль-Илецк, Сортавала и Петрозаводск.

Тем временем, в Волгограде в день ВДВ будут курсировать 4 дополнительные электрички, сообщает «Волгоградская правда».