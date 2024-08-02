Гастрогид: пять отличных ресторанов северокавказской кухни в Москве

Кавказская кухня привлекает насыщенными вкусами и богатыми ароматами. Мы собрали список мест с уникальными кулинарными традициями Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и не только.

© ТАСС

Ресторан «Басма»

«Басма» — это уютное заведение в районе Арбата. Название ресторана переводится с арабского как «улыбка». Открытое осенью 2023 года заведение быстро стало популярным среди ценителей вайнахской кухни.

В «Басме» используют много продуктов, привезенных напрямую из Чечни: свежее и сушеное мясо, колбасу, курицу, кукурузную муку, творог, сметану. Это позволяет сохранять аутентичность и высокое качество кухни. Повара ресторана — профессионалы, приехавшие из Чечни.

Самая популярная позиция в меню — жижиг-галнаш. Блюдо, составляющее тандем из мяса, галушек, соуса и бульона, готовят из говядины, баранины или из курицы и подают с чесночным или с луковым соусом. Стоит обратить внимание на хинглаш и чепалгаш — национальные чеченские лепешки с тыквой и творогом. Блюда готовят по традиционным рецептам.

Кроме вайнахской и кавказской кухни ресторан предлагает итальянские пасты и пиццу и японские суши и роллы. Обед или ужин отлично дополняют домашние лимонады.

Концепция заведения соответствует мусульманским законам: в «Басме» нет алкоголя, а для молитвы предусмотрено специальное место. Ресторан идеально подходит для тех, кто хочет насладиться аутентичной чеченской кухней в атмосфере тепла и гостеприимства.

Поварская улица, 10с1;

С 11:00 до 23:00;

Средник чек: 2000 руб.

Ресторан «Сунжа»

«Сунжа» соединяет вкусы Чечни и Ингушетии, подобно одноименной реке, которая протекает между этими республиками. Концепция заведения — объединить народы через общую вайнахскую кухню. На мангале также готовят шашлыки, люля и саджи, представляя весь вкусный кавказский колорит.

Мясо и некоторые продукты привозятся с Северного Кавказа, в том числе натуральный мед. Самое популярное блюдо — ингушский дулх-халтам — стоит попробовать вместе с ассорти из пшеничных и кукурузных галушек. В меню также представлены фирменные напитки, например авторский чай «Сунжа». Завтраков нет, но предлагаются бизнес-ланчи.

Ресторан — халяльный, здесь нет алкоголя и музыки, курение запрещено (это относится и к кальянам, и к вейпам), есть молельная комната и уютная летняя веранда. Официантки носят платки и длинные юбки.

ул. Пятницкая, 36;

С 12:00 до 00:00;

Средний чек: 1500 руб.

«Дагестанская лавка»

Заведение с несколькими точками по всей Москве соответствует стандартам халяль и предлагает гостям исключительно блюда дагестанской кухни, что отражено в названии и дизайне. Интерьер погружает в атмосферу горного аула: ковры, национальная утварь, аутентичный декор. Сотрудники заведения — выходцы из Дагестана и соседних регионов и с детства знакомы с дагестанской кухней и культурой.

Основное меню включает в себя национальные блюда, приготовленные по традиционным рецептам. Продукты для ресторана поставляются напрямую из Дагестана: мясо, сушеное мясо и колбасу, сыры, травы, сухофрукты, кукурузную муку.

Самые популярные блюда в лавке — чуду (тонкие лепешки с разнообразными начинками), курзе и хинкал. Последний представлен в нескольких вариантах: лакский, лезгинский, даргинский, аварский и кукурузный, каждый из которых имеет свои особенности.

На завтраки в лавке предлагают сырники и запеканку по авторскому рецепту с фирменным соусом на основе урбеча и джемом из кизила, а также домашнюю яичницу с помидорами. Фирменные напитки — горский чай из трав, кизиловый лимонад, компоты из кураги.

С 10:00 до 22:00/23:00;

Средний чек: 700 руб.

Ресторан «Высота 5642»

Название ресторана посвящено самой высокой точке Европы — Эльбрусу. «Высота 5642» предлагает гостям настоящий гастрономический калейдоскоп Кавказа с акцентом на адыгские и кабардинские блюда. В меню представлены также хиты азербайджанской, грузинской и армянской кухонь.

Множество ингредиентов, таких, как вяленое мясо, сыры, сезонные продукты, привозятся с Кавказа. Самые популярные блюда — лягур (пышки, которые подаются с сыром и калмыцким чаем), вяленая телятина, лакумы и хычины, а также хинкали и хачапури.

Из необычных блюд можно попробовать ашрык — молочный суп с фасолью и кукурузой, а также соус щипс. В будни с 10 до 12 утра здесь можно насладиться завтраками. В меню — яйца Бенедикт, шакшука и другие классические утренние блюда.

Все мясо в ресторане — халяль, но алкоголь все же присутствует.

Большой Черкасский пер., 15−17, стр. 1;

С 10:00 до 0:00 в будни, с 12: до 0:00 в выходные;

С редний чек: 2500 руб.

«Чегем»

Традиционными осетинскими пирогами можно насладиться в Москве благодаря сервисам доставки. Один из лидеров в сегменте — пекарня «Чегем», которая уже более 15 лет радует жителей столицы.

В меню представлен десяток пирогов с традиционными начинками, популярными в Осетии, а также более 20 видов созданных специально для московских гурманов.

Классические осетинские начинки включают пироги с сыром, говядиной, листьями ботвы и сыром, картофелем и сыром, тыквой, фасолью и вишней. Рецепты передаются из поколения в поколение, сохраняя аутентичность и вкус блюда. Особая гордость пекарни — использование осетинского сыра, который специально привозят из Осетии.