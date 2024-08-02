Гастрогид: пять отличных ресторанов северокавказской кухни в Москве

Гастрогид: 5 отличных ресторанов и кафе северокавказской кухни в Москве
Кавказская кухня привлекает насыщенными вкусами и богатыми ароматами. Мы собрали список мест с уникальными кулинарными традициями Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и не только.
Ресторан «Басма»
«Басма» — это уютное заведение в районе Арбата. Название ресторана переводится с арабского как «улыбка». Открытое осенью 2023 года заведение быстро стало популярным среди ценителей вайнахской кухни.
В «Басме» используют много продуктов, привезенных напрямую из Чечни: свежее и сушеное мясо, колбасу, курицу, кукурузную муку, творог, сметану. Это позволяет сохранять аутентичность и высокое качество кухни. Повара ресторана — профессионалы, приехавшие из Чечни.
Самая популярная позиция в меню — жижиг-галнаш. Блюдо, составляющее тандем из мяса, галушек, соуса и бульона, готовят из говядины, баранины или из курицы и подают с чесночным или с луковым соусом. Стоит обратить внимание на хинглаш и чепалгаш — национальные чеченские лепешки с тыквой и творогом. Блюда готовят по традиционным рецептам.
Кроме вайнахской и кавказской кухни ресторан предлагает итальянские пасты и пиццу и японские суши и роллы. Обед или ужин отлично дополняют домашние лимонады.
Концепция заведения соответствует мусульманским законам: в «Басме» нет алкоголя, а для молитвы предусмотрено специальное место. Ресторан идеально подходит для тех, кто хочет насладиться аутентичной чеченской кухней в атмосфере тепла и гостеприимства.
- Поварская улица, 10с1;
- С 11:00 до 23:00;
- Средник чек: 2000 руб.
Ресторан «Сунжа»
«Сунжа» соединяет вкусы Чечни и Ингушетии, подобно одноименной реке, которая протекает между этими республиками. Концепция заведения — объединить народы через общую вайнахскую кухню. На мангале также готовят шашлыки, люля и саджи, представляя весь вкусный кавказский колорит.
Мясо и некоторые продукты привозятся с Северного Кавказа, в том числе натуральный мед. Самое популярное блюдо — ингушский дулх-халтам — стоит попробовать вместе с ассорти из пшеничных и кукурузных галушек. В меню также представлены фирменные напитки, например авторский чай «Сунжа». Завтраков нет, но предлагаются бизнес-ланчи.
Ресторан — халяльный, здесь нет алкоголя и музыки, курение запрещено (это относится и к кальянам, и к вейпам), есть молельная комната и уютная летняя веранда. Официантки носят платки и длинные юбки.
- ул. Пятницкая, 36;
- С 12:00 до 00:00;
- Средний чек: 1500 руб.
«Дагестанская лавка»
Заведение с несколькими точками по всей Москве соответствует стандартам халяль и предлагает гостям исключительно блюда дагестанской кухни, что отражено в названии и дизайне. Интерьер погружает в атмосферу горного аула: ковры, национальная утварь, аутентичный декор. Сотрудники заведения — выходцы из Дагестана и соседних регионов и с детства знакомы с дагестанской кухней и культурой.
Основное меню включает в себя национальные блюда, приготовленные по традиционным рецептам. Продукты для ресторана поставляются напрямую из Дагестана: мясо, сушеное мясо и колбасу, сыры, травы, сухофрукты, кукурузную муку.
Самые популярные блюда в лавке — чуду (тонкие лепешки с разнообразными начинками), курзе и хинкал. Последний представлен в нескольких вариантах: лакский, лезгинский, даргинский, аварский и кукурузный, каждый из которых имеет свои особенности.
На завтраки в лавке предлагают сырники и запеканку по авторскому рецепту с фирменным соусом на основе урбеча и джемом из кизила, а также домашнюю яичницу с помидорами. Фирменные напитки — горский чай из трав, кизиловый лимонад, компоты из кураги.
- С 10:00 до 22:00/23:00;
- Средний чек: 700 руб.
Ресторан «Высота 5642»
Название ресторана посвящено самой высокой точке Европы — Эльбрусу. «Высота 5642» предлагает гостям настоящий гастрономический калейдоскоп Кавказа с акцентом на адыгские и кабардинские блюда. В меню представлены также хиты азербайджанской, грузинской и армянской кухонь.
Множество ингредиентов, таких, как вяленое мясо, сыры, сезонные продукты, привозятся с Кавказа. Самые популярные блюда — лягур (пышки, которые подаются с сыром и калмыцким чаем), вяленая телятина, лакумы и хычины, а также хинкали и хачапури.
Из необычных блюд можно попробовать ашрык — молочный суп с фасолью и кукурузой, а также соус щипс. В будни с 10 до 12 утра здесь можно насладиться завтраками. В меню — яйца Бенедикт, шакшука и другие классические утренние блюда.
Все мясо в ресторане — халяль, но алкоголь все же присутствует.
- Большой Черкасский пер., 15−17, стр. 1;
- С 10:00 до 0:00 в будни, с 12: до 0:00 в выходные;
- С редний чек: 2500 руб.
«Чегем»
Традиционными осетинскими пирогами можно насладиться в Москве благодаря сервисам доставки. Один из лидеров в сегменте — пекарня «Чегем», которая уже более 15 лет радует жителей столицы.
В меню представлен десяток пирогов с традиционными начинками, популярными в Осетии, а также более 20 видов созданных специально для московских гурманов.
Классические осетинские начинки включают пироги с сыром, говядиной, листьями ботвы и сыром, картофелем и сыром, тыквой, фасолью и вишней. Рецепты передаются из поколения в поколение, сохраняя аутентичность и вкус блюда. Особая гордость пекарни — использование осетинского сыра, который специально привозят из Осетии.
- С 8:00 до 20:00 в будни, с 9:00 до 20:00 в выходные;
- С редний чек: 3500 руб. на компанию.