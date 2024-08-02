Живое озеро. Почему лечебные грязи в Крыму лучше, чем на Мертвом море

С резким запахом, маслянистая и чем-то похожая на густую нефть, на вид неказистая, но с поразительными лечебными свойствами, которыми славилась с античных времен. Это сакская грязь, источник которой — Сакское озеро в западной части Крыма. Ученые и врачи-курортологи приводят доказательства, почему она намного целебнее, чем грязи Мертвого моря. Корреспондент ТАСС побывал в Саках и узнал, как и когда правильно лечиться грязью

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Устье древней реки

Сакское озеро возникло в устье древней реки, которая текла с крымских гор и впадала в Черное море. За долгие годы она постепенно заилилась и местами ушла под землю. На ее месте образовались лиманы, которые потом перекрыла от моря естественная песчаная дамба. Так сформировалось уникальное соленое озеро. Под полутораметровым слоем рапы (очень соленая вода из озера) образовались знаменитые илистые грязи.

Сначала озеро было известно солью, которую собирали естественным способом — выпаривая на солнце. Но предания о полезных свойствах местных грязей ходили еще с античных времен. О лечении ими писал еще в V веке до нашей эры Геродот. Легенды говорят, что раны здесь лечили древние греки, скифы, татары и запорожские казаки. Точно известно, что реабилитацию здесь проходили русские воины, участвовавшие в первой обороне Севастополя 1854–1855 годов.

"Пачкался в грязях"

Всерьез изучать сакские грязи начали в российский период развития полуострова. В 1807 году французский химик Феликс де Серр провел первый анализ макросостава местного ила, а симферопольский врач Петр Ланг описал свойства и болезни, от которых извлекаемая грязь может исцелять.

Развитие грязевого курорта началось в Саках в 1827 году, когда сюда приехал из соседней Евпатории врач Николай Оже, которого называют первым врачом-курортологом Крыма. В 1828 году была построена грязелечебница, начали поступать первые пациенты.

В 1835 году здесь бывал русский писатель Николай Гоголь, который отмечал, что "был в Крыму, пачкался в минеральных грязях", позже поэтесса Леся Украинка. Лечение им не помогло. Врачи тогда только начинали длительный процесс подбора необходимых процедур, дозировки и определения болезней, при которых может помогать грязь.

Теперь уже известно, что грязи нельзя применять при туберкулезе, от которого безуспешно пытались вылечиться писатели. Чтобы понять, можно тебе в грязь или нет, нужно обратиться к своему лечащему врачу, пройти необходимые обследования и лишь потом получить заключение, а не заниматься самолечением.

В 1956 году в Саках пробурили первую скважину по добыче минеральной воды, и курорт превратился из грязевого в бальнеогрязевой.

Лечение с умом

Примерно за 40 лет наблюдений замечено: в 67% случаев сакские грязи помогают пациентам при ревматизме, в 76% — при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, в 98% — при кожных заболеваниях. Были засвидетельствованы случаи, когда грязи помогли при бесплодии. В целом они показаны примерно для сотни заболеваний, и эффект высок: 60–70% пациентов выздоравливают. Лечение нужно совмещать с принятием специальных ванн с рапой, массажами, душами. Главное преимущество их неоспоримо: грязь в Сакском озере менее соленая, чем грязь Мертвого моря, благодаря чему тысячи микроорганизмов не прекращают свою деятельность. Поэтому она и называется живой.

Николай Каладзе — доктор медицинских наук, профессор Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, специалист в области курортологии — рассказывает, что еще в XIX веке Николай Оже (врач, инициатор развития сакского курорта) засвидетельствовал факт наступления беременности после грязелечения у женщины с первичным бесплодием. Если судить по сакским источникам, то женщины, страдавшие избыточным выделением белей (патология женских половых путей), составили первую группу больных с гинекологическими заболеваниями на курорте, причем у большинства из них были отмечены успешные результаты лечения.

Сейчас грязи применяются в основных клинических и санаторных центрах Крыма — в Саках и Евпатории, в санаториях и спа-курортах Алушты, Ялты, Судака, других городов Крыма. Но только в Саках грязь подается в грязелечебницу непосредственно с месторождения, конечно, после неоднократных очисток. Она подогревается и распределяется по ванным номерам. Здесь пациента укладывают в ванну и действительно "пачкают" грязью — заливают ею из специального шланга, а потом оборачивают в защитную ткань. В среднем процедура длится 20–30 минут. Полезные микроэлементы поступают в организм через поры кожи человека.

"Сакские грязи лучше, чем многие мировые раскрученные бренды", — считает директор госпредприятия "Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция" (ГГРЭС) Валентин Иваницкий.



По его словам, это подтверждается многолетними научными наблюдениями, постоянным изучением их состава.

"Например, грязи Мертвого моря имеют очень высокую минерализацию, поэтому в них активность микроорганизмов отсутствует. Сакские грязи, напротив, называют живыми: при меньшей минерализации они имеют более активный биологический состав, что и определяет их высокие лечебные свойства", — говорит Иваницкий.



Ученые Харьковского университета имени В.Н. Каразина в 2001 году провели исследования и сравнили грязи в Саках и грязи Мертвого моря. Выяснилось, что в одном грамме сакских иловых грязей содержится несколько миллиардов микроорганизмов, благодаря которым образуются биологически активные соединения — оксиды железа, медь, кобальт, аминокислоты, витамины и другие вещества. Эффективным лечебным средством является и рапа (вода высокой степени минерализации) Сакского озера, концентрация солей в которой колеблется от 80 до 180 г/л в зависимости от времени года, что в три раза ниже, чем в Мертвом море.

Также, по словам профессора Каладзе, "содержание природных органических соединений (липидов) в сакских грязях в 2–3 раза выше, чем в илах Мертвого моря. По количеству витаминов (каротиноидов) сакские грязи превосходят зарубежный аналог в 3–10 раз".

Волшебная сила

ГГРЭС расположена на берегу озера и занимается не только сбережением, добычей и изучением сакской грязи, но и поиском других ее источников на Крымском полуострове. Запасы грязей Сакского озера составляют примерно 5 млн т, добывают же здесь ежегодно около 2,5 тыс. т. Это единственный источник целебной грязи в Крыму, где добыча осуществляется на профессиональной основе.

Бальнеокосметические препараты делают своими руками. Грязь достают специальным ковшом из озера и погружают на баржу. Черпают бережно, чтобы не повредить нижние слои. Ее несколько раз очищают, затем она в бункерах, которые ждут наготове в пункте приема и распределения, поступает на станцию.

Далее грязь попадает в лаборатории и благодаря опытным специалистам превращается в те самые чудодейственные средства. При этом того самого резкого запаха, что удивительно, в помещении нет, ну или почти нет, поскольку сырье прошло несколько степеней очистки. Иловые грязи отличаются резким запахом, они очень жирные по консистенции и трудно смываются, поэтому в бытовых условиях грязелечебницу специалисты обустраивать не советуют: грязь будет везде, даже в самых труднодоступных местах. Мне еще раз напоминают, что лечиться нужно под наблюдением врачей.

Переработанную грязь на станции отгружают по санаториям в различной таре. Она сертифицирована и применяется по показаниям врача. Но из грязи научились делать еще отжим, который сохраняет все ее свойства, но не пачкает ни тело, ни окружающих, ни пространство вокруг.

Отработанная грязь отправляется в регенерационные бассейны, где лежит под покровом рапы и восстанавливает свои свойства.

Красота из грязи

В одной из лабораторий создают аппликации. Нет, это не детская игра. Это мягкая проницаемая тканевая основа, наполненная лечебной грязью. Аппликации тщательно запаиваются в фольгу, по 10 штук. Их можно применять и в домашних условиях, достаточно немного разогреть, приложить к участку тела, на который необходимо воздействовать, зафиксировать и минут на 30 оставить в покое.

В другой лаборатории как раз и делают те самые отжимы из грязи, разделяя собственно грязевую и жидкую составляющие. Это делается с помощью центрифуги, на выходе ноу-хау гидрогеологической станции — жидкий поровый раствор (отжим) иловой грязи, который назвали "Биоль". Его местные специалисты называют волшебным препаратом от всех недугов.

"Всех интересует, как из грязной грязи получается красота, — смеясь, говорит заместитель директора по производству ГГРЭС Александр Дубейко. — Все очень просто, главное — знания и люди, влюбленные в свою работу. Ну и мы не гонимся за производством "химической" косметики как таковой, мы производим и выпускаем для людей только натуральный продукт. Это наше правило".



С Александром Андреевичем мы обходим небольшие помещения лабораторий, цеха, прилегающую территорию. Он говорит, что очень помогла федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма, благодаря которой был выстроен новый грязедобывающий пункт: увеличилась добыча, улучшилась очистка. Кроме грязи собирается и рапа. Она тоже используется для принятия ванн в грязелечебницах и спа-салонах после очистки. Рапа отстаивается в многометровой башне, а затем подается по трубопроводам в близлежащие санатории.

Среди новинок — крымский спа-продукт, который включает мыло, гелевую рапу для аппликаций с экстрактами лечебных трав, косметические маски и многое другое.

Запасов хватит

Врачи-курортологи говорят, что лечение грязями не должно быть одноразовым — эффект появляется не сразу. Между курсами необходим перерыв около восьми-девяти месяцев. Но у тех пациентов, кто принимает этот курс в течение четырех-пяти лет, показатели излечения очень высокие.

Неподалеку от Сак на берегу мелководного залива находится Евпатория, которая славилась как специализированный детский курорт еще со времен Советского Союза. Сейчас по распоряжению президента РФ разрабатывается специальная программа по развитию Евпатории как общероссийской детской здравницы, в том числе для лечения и оздоровления юных пациентов с детским церебральным параличом. Опыт в организации реабилитации уже есть, он приобретен как после аварии на Чернобыльской АЭС, так и после пандемии коронавируса.

"Запасов Сакского озера хватит, но необходимо изучать и другие озера, особенно на Керченском полуострове, там имеются большие перспективы. А общий объем лечебной грязи в Крыму составляет около 20 млн т", — отмечает Валентин Иваницкий.



Есть источники вулканической грязи, которые тоже необходимо изучать. В ближайших планах, по его словам, развитие опытно-экспериментальной научно-производственной лаборатории бальнеокосметических препаратов на базе ГГРЭС, которая и займется исследованиями, в том числе и новых линеек натуральных препаратов.

Интересный факт

Однако родоначальники отечественной курортологии — не Крым и Кавказ. Удивительно, но это северо-запад России. Первый в стране курорт был открыт по указу Петра I на железистых Марциальных водах в Карелии. Его первыми пациентами были солдаты, с этим связано название курорта, происходящее от имени древнеримского бога войны Марса.

В XIX веке было основано два курорта — Старая Русса на источниках соляных вод и лечебных грязях (1828 год) и Хилово (1865 год) — на сульфатно-карбонатных кальциевых водах. В 1816 году на территории современной Калининградской области, тогда Восточной Пруссии, был открыт курорт Кранце (ныне Зеленоградск), в 1820-м — Раушен (ныне Светлогорск). Их популярности способствовало сочетание морских и грязевых ванн, целебных источников и воздуха хвойных и лиственных лесов.