Омскстат опубликовал показатели деятельности местных турфирм по итогам 2023 года. Как следует из официальных данных, с начала пандемии коронавируса в Омской области сократилось количество турфирм. Если на конец 2019 году их насчитывалось 220, но к 2023 году их осталось 188.

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Всего за прошлый год местные турагенты продали 68,4 тыс. турпакетов, большинство из них (более 52 тыс. - по территории России). Зарубежных реализованных туров статистики насчитали в три раза меньше - 16,2 тыс. За год в организованные туры омские фирмы отправили почти 182 тыс. жителей. Причем, большинство туристов (140,6 тыс.человек) отправились в туры по России. По путевкам за границу в прошлом году уехали 41,3 тыс. человек.

Как следует из таблицы, по сравнению с 2022 годом число организованных омских туристов сократилось. Правда, не на заграничных направлениях. Если в первый год СВО в готовые туры отправились почти 196 тыс. жителей, то в 2023-ем - 182 тыс. Сократилось число желающих путешествовать по России, но количество омских туристов, отправившихся за рубеж, наоборот выросло - почти в 1,5 раза.