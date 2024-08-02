Плаваем по рекам Новосибирской области: места и цены

Нынешним летом из-за жары интерес к ним еще более вырос. В Новосибирской области по рекам Обь и Бердь путешествуют на байдарках, моторных лодках и теплоходах. Турфирмы давно освоили данное направление, но самые смелые экстремалы занимаются этим самостоятельно. «ФедералПресс» изучил где можно сплавляться в регионе, к чему нужно быть готовым и сколько такой вид отдыха может стоить.

© РИА "ФедералПресс"

Путешествия по Оби

Обь – это главная река в Новосибирске. Она протекает через весь город и расширяется в зоне Обского водохранилища. На этом водоеме развит туристический отдых – от Михайловской набережной регулярно курсируют теплоход и прокатные моторные лодки.

Катаясь на теплоходе, туристы смогут познакомиться с красотами главного города Сибири. На берегах Оби построены необычные здания с уникальной архитектурой. Прогулки на теплоходе – это отдых для тех, кто не готов рисковать, но мечтает совершить длительную прогулку по воде. Это отличный вариант провести время с семьей и детьми. Вечером на теплоходе включают романтическую музыку, туристы оказываются в настоящей сказке, когда за окном, отражаясь в воде, сверкают огни большого города.

© РИА "ФедералПресс"

Также на отдельных участках Оби можно сплавляться – в основном местные жители делают это самостоятельно, без участия турфирм. Чаще всего маршрут проходит от Новосибирска до Ордынки. На этом участке Обь не слишком бурная, много камней, и сплавляться по ней не столь опасно, как по Катуни в Горном Алтае. Нередко туристы берут с собой палатки и уходят в поход на несколько дней, отдыхая на берегах.

Опытные походники собирают собственные группы. Можно также путешествовать на моторных лодках, но по Оби на них практически не сплавляются, только катают туристов вдоль Михайловской набережной.

Цены на водные прогулки

Речные прогулки на теплоходе: от 1 до 10 тысяч рублей, в зависимости от времени и расстояния. Самый длинный тур предполагает путешествие на весь день до Обского моря и обратно.

Сплав на байдарках организуется самостоятельно.

Катание на лодках – от 2500 рублей за 20 минут.

Сплавы по Берди

© РИА "ФедералПресс"

Река славится красивейшими берегами. Бурлящие перекаты, длинные песчаные пляжи и заросли сосен по берегам впечатляют туристов. Как правило, конечная точка сплава – город Искитим.

Для сплава по Берди не обойтись без специальной подготовки. Брать с собой маленьких детей не рекомендуется.

Турфирмы в основном предлагают сплав продолжительностью от 4 до 13 часов. Перед посадкой для туристов проводят инструктаж и выдают специальную экипировку.

Цена: от 6 тысяч рублей.

Что брать с собой на сплав

Даже если путешествие организует турагентство, к нему нужно готовиться самостоятельно. Например, взять свои походные вещи, даже если организатор выдает водное снаряжение и спасательные жилеты. Любому туристу в пути пригодятся:

Теплая и легкая походная одежда и обувь по погоде;

Средства для разведения костра;

Туристический коврик и спальник;

Перекусы, немного еды и воды, если их не предоставляет турагентство;

Нож и ножницы, столовые приборы и посуда;

Непромокаемые гермомешки для личных вещей;

Репелленты от комаров и клещей.

Если же сплав организуется самостоятельно, без турфирмы, то к этому списку добавляется еще и общее снаряжение:

Надувные лодки, байдарки или катамараны;

Весла;

Спасательные жилеты;

Каски;

Палатки;

Походная печка.

Если планируется поход на несколько дней, то не обойтись без следующих вещей:

Котлы для приготовления еды;

Термос;

Фонарик с запасными батарейками;

Ёмкость для набора воды;

Техника для связи с запасными внешними аккумуляторами.

© РИА "ФедералПресс"

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