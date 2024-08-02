В санатории Сахалина появился фонтанчик с уникальной островной водой

Новый бювет с минеральной водой открылся на территории санатория «Синегорские минеральный воды» в Южно-Сахалинске. Власти считают, что появление этого объекта поможет развитию медицинского туризма в области.

Оздоровительная точка находится рядом с месторождением Синегорской минеральной воды. Она содержит мышьяковистую кислоту, которая редко встречается в природе. На данный момент открыты всего четыре таких месторождения: три находятся в Европе и один на Сахалине. Бювет с островной водой направлен на развитие санаторно-бальнеологического направления в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

В регионе реализуется концепция «города-курорта». По этой линии идет сотрудничество также с ресторанами и отелями. Так, с семью заведениями уже подписаны соглашения. Там будут использовать рекомендации по полезному питанию. Посетители смогут выбрать блюда из местных ингредиентов и ознакомиться с их пользой. Туристам, проживающим в отелях Южно-Сахалинска, будут предлагать ряд лечебных процедур.