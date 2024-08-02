На Камчатке появились площадки для изучения влияния турпотока на экосистему

Мониторинговые площадки для изучения влияния присутствия человека на экосистему появились в долине Налычево Камчатского края. Исследования будут проводиться не менее пяти месяцев, сообщили ТАСС в природном парке "Налычево".

© РИА Новости

"Пять мониторинговых площадок уже заложены в рамках проекта "Хранители долины Налычево", их будут использовать для отслеживания изменений растительности и почвы в результате антропогенного воздействия. Эти данные необходимы для того, чтобы определить, какой турпоток может выдержать растительность и насколько путешественники могут навредить флоре заповедной территории", - рассказали в парке.



В рамках проекта "Хранители долины Налычево", отмеченного Фондом президентских грантов, будут проведены научные исследования и разработаны рекомендации по снижению негативного воздействия человека, построено 600 м настильной тропы, смотровые и вертолетные площадки, установлены просветительские стенды и таблички, а также очищен постоянно зарастающий термальный ручей, угрожающий растительности долины. В реализации проекта будет задействовано 50 волонтеров из регионов России.

Природный парк "Налычево" создан в 1995 году. Является кластером природного парка "Вулканы Камчатки". Площадь парка составляет около 287 тыс. га. Он расположен в долине реки Налычева и ограничен цепью вулканов.