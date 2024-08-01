Без Петербурга неинтересно: Иностранные круизы уходят из Балтики

Зарубежные туристы сегодня чаще отдают предпочтение круизам в Карибский бассейн и Средиземное море, а города Балтики без захода в Санкт-Петербург никого не впечатляют, сообщил НСН Александр Соснин.

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В прошлые годы в летний сезон в Санкт-Петербург одновременно могли заходить до 10 круизных судов с европейскими туристами, рассказал в интервью НСН председатель совета директоров Круизной компании «Созвездие» Александр Соснин.

Число круизных лайнеров, заходящих в Хельсинки, за первую половину 2024 г. сократилось на 14% по сравнению с 2023 года, сообщает газета Kauppalehti. По данным издания, число круизных туров по Балтийскому морю резко снизилось на фоне отсутствия в маршруте остановки в Санкт-Петербурге. Соснин подтвердил, что северная столица России всегда представляла для иностранных туристов особый интерес.

«Бывало, что в Санкт-Петербурге одновременно стояло до 10 круизных судов в летний сезон. Морские теплоходы крупных иностранных компаний стояли по два-три дня. Каждое судно привозило от тысячи до трех тысяч пассажиров. Хельсинки, Таллин и другие города на Балтике входили в маршрут, но главным пунктом на нем был Санкт-Петербург, ради этого большая часть туристов приобретала путевки. Сегодня мало кто из крупных компаний предлагает круизы по Балтике. Востребован круизный туризм в США, Канаде, Австралии, Великобритании, Японии. Круизных направлений много, наибольшей популярностью пользуется Карибский бассейн и Средиземное море», - заявил он.



По словам собеседника НСН, среди внутренних речных направлений особой популярностью у россиян пользуется два маршрута.

«Это направления от недели до двух недель: Москва - Санкт-Петербург по рекам и каналам северо-запада и Москва-Казань в верхней и средней Волге. В него входят стоянки на городах «Золотого кольца», Чувашия и Татарстан, очень интересный маршрут. Навигация по рекам в России доступна с конца апреля по начало ноября. Средняя стоимость круиза от восьми тысяч рублей на человека в сутки. В эту сумму включено питание, экскурсионные и развлекательные программы, проживание», - подытожил он.



Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что с начала года спрос на речные круизы в России вырос на 20%. Уточняется, что наибольший прирост зафиксирован в сегментах «люкс» и бюджетных теплоходах уровня трех звезд, передает «Радиоточка НСН».