В Калининградской области рассказали о росте турпотока

В Калининградской области заявили, что туризм стал одним из драйверов региональной экономики.

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Об этом сообщает «Янтарный край».

За первые шесть месяцев года объём трат туристов по картам составил 10,1 млрд рублей, что на 30% больше, чем годом ранее.

Турпоток в 2023 году достиг 2 млн человек.

Как отметил врио губернатора Алексей Беспрозванных, из-за роста турпотока важно уделить внимание кадровому обеспечению в отрасли. Он также сообщил, что реализация нацпроектов идёт по графику.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с НСН заявил, что в 2024 году Таиланд могут посетить 1,7 млн россиян.