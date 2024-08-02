В Калининградской области рассказали о росте турпотока

В Калининградской области назвали туризм одним из драйверов региональной экономики
В Калининградской области заявили, что туризм стал одним из драйверов региональной экономики.
Об этом сообщает «Янтарный край».
За первые шесть месяцев года объём трат туристов по картам составил 10,1 млрд рублей, что на 30% больше, чем годом ранее.
Турпоток в 2023 году достиг 2 млн человек.
Как отметил врио губернатора Алексей Беспрозванных, из-за роста турпотока важно уделить внимание кадровому обеспечению в отрасли. Он также сообщил, что реализация нацпроектов идёт по графику.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с НСН заявил, что в 2024 году Таиланд могут посетить 1,7 млн россиян.