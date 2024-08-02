Маршрут на выходные — Боровск: что посмотреть, где жить и где есть

Староверы, космос, стрит-арт — за 666 лет своего существования Боровск, маленький городок в Калужской области, умудрился прославиться в совершенно разных, буквально не совместимых друг с другом сферах. Тем интереснее исследовать местность. Ехать туда недолго — от Москвы чуть больше 100 километров.

Что посмотреть

Свято-Пафнутьев Боровский монастырь

Обитель ведет свою историю с 1444 года: здесь сохранились мощные крепостные стены, по которым можно прогуляться, храмы и фрески Дионисия. Здесь же находилось место заточения лидера старообрядческой церкви Аввакума: в 1666 и 1667 годах протопоп 10 месяцев провел в сыром подвале монастыря. Именно тогда Боровск превратился в центр старообрядчества. К слову, помимо Аввакума в город была сослана и его последовательница, та самая боярыня Морозова. Ее поместили в земляную тюрьму в Боровском городском остроге, где она и скончалась от голода. Сейчас на том месте стоит часовня-памятник.

Музей-квартира К. Э. Циолковского

Даже если тема космоса вас никаким образом не волнует, посетить дом, в котором когда-то жил основоположник теоретической космонавтики, стоит, чтобы узнать больше про быт боровчан в конце XIX — начале XX века. Исторические интерьеры восстановлены. А еще там можно узнать много любопытных фактов о самом Циолковском. Например, о том, как он мастерил воздушных змеев, привязывал к ним спичечные коробки, куда сажал тараканов, и запускал их в полет. После наблюдал за поведением побывавших в воздушном пространстве насекомых.

Фрески

Боровск — город стрит-арта: граффити украшают практически все улицы. Около 100 картин созданы нашим современником Владимиром Овчинниковым. Найти все росписи поможет масштабная фреска «Глобус Боровска». Наполеон, Пушкин, Гоголь, Конюхов, огурец — что только не изобразил художник на стенах, дверях и даже окнах. А еще стоит отыскать «звездолет»-ковчег: Овчинников превратил старое очистное сооружение в космический корабль, в который «посадил» Иоганна Кеплера, Циолковского, Королева и даже Илона Маска.

Художественный музей мусора «МУ МУ»

Никому не нужный хлам определенно может стать искусством, если с ним обращаться правильно и с заботой об окружающей среде. Драконесса из старых резиновых покрышек, жираф из унесенных океаном шлепанцев туристов, одежда из пенопласта и теплоизоляции для труб — проблема осознанного потребления в музее рассмотрена со всех сторон. Вывод один: берегите природу, а мусору, особенно пластику, дайте вторую жизнь.

Тюремный замок

Тюрьма в Боровске построена в 1866-м. После революции узницу превратили в общежитие: рабочим местной фабрики за успехи на производстве выделили камеры, то есть комнаты. И только в 2013 году всех расселили в многоэтажки, а в 2015-м в тюрьме случился пожар. К счастью, уникальное строение XIX века недавно отреставрировали, превратив в музей. В восстановленных камерах разместили арт-объекты, связанные с историей города, стены украсили фрески художника Владимира Овчинникова. Но прошлое не покидает это место. Рабочие во время ремонта слышали чьи-то стоны, а по вечерам находили свою сменную обувь, странным образом перевязанную шнурками.

Этномир

Вокруг света за один день? Легко! В этнографический музей под открытым небом, на территории которого воссозданы уголки разных стран, многие туристы возвращаются вновь и вновь. В пространстве площадью 140 гектаров скучать не приходится. Здесь можно узнать традиции разных стран, поучаствовать в мастер-классах (мыловарение, оригами, рисунки по воде), пожить в традиционных домах народов мира (хакасская юрта, непальский дом, индийский дворец).

Где остановиться

«Бора-Боровск»

Гостевые коттеджи в финском стиле разместились по берегу Комлевского озера, которое находится в паре километров от центра Боровска. Гости курорта могут позагорать на пляже, поплавать в бассейне, поиграть в волейбол или мини-футбол на оборудованной площадке, сходить на рыбалку.

Мотель «А-108»

Как бы непрезентабельно ни звучало слово «мотель», но почувствовать себя героем какого-нибудь американского роуд-муви — любопытная перспектива. Придорожная одноэтажная гостиница, расположенная на трассе А-108, оформлена в классическом западном стиле. Окна номеров, как и положено в таких местах, выходят во внутренний двор.

«Белые ключи»

Эко-концепция глэмпингов как нельзя лучше сочетается с философией йоги. В йога-глэмпинге можно поселиться в одном из деревянных домиков с панорамными окнами, выходящими на реку. На территории есть шатер для занятий практиками, баня с купелью на открытой террасе, а также прокат велосипедов, сапов, резиновых лодок.

Где поесть

«‎Чайная на Высоком»‎

Кафе находится при деревянном храме Покрова Пресвятой Богородицы на высоком берегу речки Протвы. Помимо потрясающих пейзажей и собственно чая, здесь предлагают домашние хлеб и сыр, шашлык, гамбургеры, в том числе вегетарианские, осетинские пироги, рыбу на гриле.

«Дружба»

Эта история про домашнюю кухню. На завтрак можно выбрать один из боулов. Из горячего — лазанья, пицца, томленые щечки, а для детей — зеленые пельмешки (со шпинатом) и панкейки, которые подаются с палитрой съедобных красок: раскрась и съешь.

«Домик счастья»

Здесь можно познакомиться с традициями чаепития в купеческие времена и попробовать натуральное какао в разном исполнении — клубничное, бананово-ореховое, с кусочками сушеных ягод, с острым перцем. А на десерт — штрудель, слойки, пирожки.