Власти Башкирии поддержали 22 бизнес-проекта в туристической отрасли грантами на общую сумму 85,7 млн рублей. Почти все эти деньги были выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

© runews24.ru

Согласно условиям выделения денег, не менее половины стоимости проекта должен оплатить сам предприниматель. Всего к началу конкурса было получено 72 заявки на общую сумму свыше 500 млн рублей, из которых выбрали 22 наиболее перспективных.

Половина из них касается развития кемпингов, еще шесть пойдет на создание туристической инфраструктуры, а оставшиеся пять грантов потратят на организацию и благоустройство пляжей.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще путешествовать по средневековым городам центральных регионов страны.

Гостиницы Мурманской области с начала года заработали более 2,5 млрд рублей.