Больше половины жителей России (65%) не составляют никаких чек-листов с планами на лето. Спонтанным впечатлениям предпочитают организованные активности 16% — они пытаются собирать списки с планами и следовать им. Еще 10% готовят чек-листы, но по разным причинам не успевают им следовать. Такие данные приводятся в совместном опросе медиахолдинга Rambler&Co и СберСпасибо, в котором приняли участие более 70 тыс. пользователей из разных регионов России.

По данным опроса в качестве приоритетного месяца для отпуска более трети респондентов — 35% — назвали август, 23% — июль, а 10% предпочитают отдыхать в июне. При этом 18% опрошенных вообще не берут отпуск летом, а 5% отдыхают сразу три месяца.

Из тех, кто уже успел побывать в отпуске этим летом, большинство провели его в пределах России: 22% путешествовали по стране, 17% уезжали на дачу или в деревню, 13% остались дома и восстанавливали силы, 10% респондентов старались решить накопившиеся бытовые дела и только 5% спланировали культурную программу в родном городе. Остальные 12% опрошенных потратили летний отпуск на отдых за границей.

60% россиян сказали, что любят проводить отпуск с семьей и родственниками. Есть те, кто предпочитает отдыхать в одиночестве, — их 16%, оставшиеся 14% отдыхают с друзьями, ещё 10% — со своим партнёром.

Аналитики «СберСпасибо» на основе собственных данных о расходах клиентов на покупку авиа- и ж/д билетов и на бронирование туров и отелей в июне-июле 2024 года выяснили, что в этом сезоне участники программы лояльности отдают предпочтение отдыху в России, причем они чаще летают, чем путешествуют на поезде.

На покупку авиабилетов потратили бонусы Спасибо 62% клиентов, на ж/д билеты — 29%. Большинство путешествий клиенты совершили внутри страны. Так, количество билетов на полеты по России составило 90% от общего числа купленных авиабилетов.

В топ-5 популярных направлений для авиапутешествий летом 2024 года вошли:

Москва (46,03%) Санкт-Петербург (22,28%) Сочи (21,14%) Ереван (2,77%) Екатеринбург (2,66%)

При этом главная «пятёрка» направлений для путешествий поездом несколько отличается:

Москва (26,39%) Санкт-Петербург (12,57%) Нижний Новгород (2,99%) Краснодар (2,45%) Ростов-на-Дону (2,29%)

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 19 по 25 июля 2024 года, охват составил 71 834 интернет-пользователя, среди которых 64% мужчин и 36% женщин.