В России набирают обороты оздоровительные туры к пчелам

Валерий Капунин заявил НСН, что во всех российских регионах сегодня можно отправиться в оздоровительный тур на пасеку.

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В России активно развивается апитуризм – оздоровительные поездки на пасеку, где можно поспать на ульях, увидеть пчел в работе, а также приобрести полезные продукты, заявил в интервью НСН председатель союза пчеловодов России Валерий Капунин.

«Сейчас в России активно развивается агротуризм, а более узкое направление – это как раз апитуризм, то есть поездки на пасеку. Там можно на ульях полежать, есть целые процедуры, полезный сон на ульях. Используется специальная конструкция для домика, в котором эти ульи размещаются. Пчелы туда не залетают, а человек вполне может наслаждаться. Турист сможет ознакомиться, узнать, что такое пчеловодство, посмотреть на пчелок, как они летают и трудятся. В такой поездке на пасеке можете приобрести мед, который вам понравился. Вы получите возможность приобрести также прополис и цветочную пыльцу. Более десяти наименований пчелы приносят, которые исключительно полезны для здоровья», - рассказал он.



Капунин также пообещал систематизировать всю информацию о подобных туристических объектах, которые сегодня представлены во всех регионах.

«Почти во всех регионах есть такие туристические направления. Союз пчеловодов России поставил перед собой задачу обобщить эту информацию, связаться с крупными туристическими компаниями и предлагать такие объекты. Они есть в любой области, но информация пока не очень систематизирована», - добавил он.



Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал вымирание пчел главной катастрофой в мире. По его словам, в Южном полушарии погибла уже практически половина пчел. Как добавил Зюганов, в случае полного вымирания пчел «через десять лет человечество исчезнет», передает «Радиоточка НСН».