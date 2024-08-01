Приволжье: топ-5 направлений для туристических поездок

Татарстан, Нижегородская область и Башкортостан возглавили топ направлений по числу туристических поездок в первой половине 2024 года в Приволжье. Однако по сравнению с прошлым годом поездок в республики стало меньше, а вот Нижегородской области, напротив, удалось нарастить этот показатель. Подробнее читайте в материале «ФедералПресс».

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«38,8 млн туристов остановились в гостиницах и других коллективных средствах размещения в первом полугодии 2024 года. Это на 11,8 % больше, чем за такой же период годом ранее», – рассказали в Росстате о статистике по всей стране.



В топ-5 по числу туристических поездок по итогам первого полугодия 2024 года вошли:

Татарстан;

Нижегородская область;

Башкортостан;

Самарская область;

Пермский край.

В конце списка оказались Мордовия, Марий Эл и Пензенская область.

С января по июнь в Татарстан совершили 1,6 млн туристических поездок. Это на 178 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Разрыв в данных между первым полугодием 2024 и 2023 годов в Башкортостане не такой большой – в текущем году в республику приезжали на 27 тысяч раз меньше (всего совершено 1,1 млн турпоездок).

Положительную динамику демонстрирует Нижегородская область, которая заняла второе место по числу поездок среди всех регионов ПФО – 1,4 млн за первые полгода 2024 года против 1 млн в 2023-м.

Вместе с ней нарастили число турпоездок Самарская область – 898 тысяч (больше на 251 тысячу, чем в 2023 году) и Оренбургская область – 497 тысяч поездок, больше на 222 тысячи, чем годом ранее. Привлекательнее для туристов стал и Пермский край, где совершено на 215 тысяч поездок больше.

Положительная динамика по притоку туристов также отмечается в Ульяновской, Пензенской, Кировской областях и Удмуртии.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, чем туристическая отрасль привлекательна для инвесторов. На фоне снижения интереса к заграничным поездкам перед бизнесом в России открываются новые возможности.