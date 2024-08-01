Специалист объяснил резкий рост цен на авиабилеты в августе

Цены на авиабилеты в августе растут из-за пика сезона отпусков, расходов авиакомпаний и динамического ценообразования. Об этом сообщили эксперты в беседе с kp.ru.

© РИА Новости

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, резкий скачок цен происходит в августе каждый год из-за высокого спроса. Кроме того, стоимость перелетов растет, так как авиакомпании перекладывают свои растущие издержки на пассажиров, объяснил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

«Другой фактор — динамическое ценообразование. Есть пассажиры, которые готовы заплатить больше, но им надо лететь прямо завтра. И авиакомпания на этих пассажирах зарабатывает», — объяснил специалист.



Ранее министр транспорта Роман Старовойт заявил, что сильного удорожания авиабилетов в России не будет. По словам главы ведомства, Федеральная антимонопольная служба контролирует ситуацию со стоимостью перелетов.