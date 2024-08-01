В ХМАО в два раза упали цены на авиабилеты в Калининград

В Ханты-Мансийском автономном округе упала стоимость авиабилетов в Калининград. Перелеты из Сургута в конце августа обойдутся более чем в два раза дешевле.

«Стоимость перелета из Сургута в Калининград в одну сторону на 30 августа составляет 9017 рублей», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс».



Более ранние перелеты на середину месяца стоят более 19 тысяч рублей. А рейсы в начале сентября обойдутся дороже примерно на 5 тысяч.

Наиболее выгодные перелеты из Нижневартовска в Калининград тоже приходятся на конец августа. Однако отсюда рейсы выйдут дороже — около 12,5 тысяч рублей в одну сторону. А билеты на середину месяца доходят почти до 30 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о самых дешевых осенних авианаправлениях из ХМАО. По данным «Яндекс Путешествий», среди выгодных маршрутов оказались Омск, Новосибирск, и Красноярск.