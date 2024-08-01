В аэропорту Кольцово технику научили лучше распознавать багаж пассажиров

В екатеринбургском аэропорту Кольцово усовершенствовали систему самостоятельной регистрации багажа BAGS ID. Линия работает с весны, уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

© Unsplash

«Наши разработчики усилили роль машинного зрения. В результате – пассажиру не нужно клеить на чемодан никаких меток. Система самостоятельно распознает багаж на всех этапах его сдачи», – рассказали в Кольцово.



Там констатировали, что система набирает особую популярность среди пассажиров. В среднем к ней прибегает 60 человек ежесуточно. С момента старта с помощью системы сдано уже около 2 тысяч единиц багажа.

«ФедералПресс» сообщал, что в Кольцово снесут старый зал прибытия.