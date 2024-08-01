Дороже, чем в Турции: цены на отдых в Приморье бьют рекорды

Жителям Приморского края могут позавидовать многие. Жаркое лето и море привлекает россиян, но не все знают, что отпуска в родном крае для местных обходятся довольно дорого и приравниваются к заграничному отдыху. Сколько стоит отдых в Приморье, рассказывает «ФедералПресс».

Более 40 тысяч за сутки

Своего пика цены на базах отдыха в Приморье достигают в августе, когда курортный сезон в самом разгаре. Некоторые варианты даже превышают 40 тысяч рублей в сутки за проживание.

Например, одной из самых дорогих баз отдыха в Приморье в этом году стало «Теплое море» в Славянке. Отдых в двухэтажном коттедже обойдется в 41 500 рублей за сутки. В домике имеется четыре спальни, каждая из которых оборудована ванной комнатой. Есть гостиная, столовая кухня и зона барбекю.

В стоимость входит завтрак, посещение двух теплых бассейнов с морской водой, фитнес-зала и летней террасы.

Второй самой дорогой по стоимости стала база отдыха «Сидими» в Безверхово. Проживание в шестиместном доме в этом году обойдется от 15 тысяч рублей в сутки. Для гостей доступны чистые и оборудованные пляжи.

Более 10 тысяч в сутки будет стоить отдых на базе «Черные пески» в Зарубино. Среди вариантов проживания – гостиничные номера, кэмпинг, домики и номера в коттеджах. Один из самых дорогих вариантов – проживание в трехкомнатном доме, стоимость которого в сутки составляет от 11 тысяч рублей.

Спрос растет, цены – тоже

Стоит отметить, что с каждым годом отдых в Приморье становится все дороже, а спрос только растет. Как оказалось, отдых за границей обойдется жителям края дешевле.

Например, горящий тур в Турцию на шесть ночей будет стоит около 54 тысяч рублей: 39 400 рублей – стоимость тура и 15 тысяч – перелет из Владивостока в Москву.

В качестве заграничного отдыха у приморцев также популярны поездки в Китай. Например, за шесть ночей в Вэйхайе туристам придется отдать 46 500 рублей. В эту стоимость включены авиаперелет, транспорт, проживание и завтраки в гостинице.