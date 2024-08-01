На Камчатке пройдет гастрономический фестиваль «Маракуйя»

В Камчатском крае состоится первый гастрономический фестиваль «Маракуйя». Он пройдет 10-11 августа в рамках празднования Дня озерновской нерки.

Фестиваль «Маракуйя» состоится в поселке Озерновский на берегу Охотского моря. Он получил свое название из-за того, что жители камчатского поселка Паужетка научились выращивать не только овощи, но и экзотические фрукты. При этом в каждом блюде будет присутствовать ценный тихоокеанский лосось, сообщает пресс-служба ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

Цель фестиваля – расширить рацион камчатцев, а также познакомить их с новыми блюдами из рыбы и привлечь внимание к рациональному использованию биологических ресурсов региона. На мероприятии шеф-повара поделятся своими авторскими рецептами и проведут мастер-классы по заготовке рыбы длительного хранения с использованием местных продуктов.

Гости попробуют форшмак с неркой, а также приготовят под руководством профи салат с неркой, вялеными томатами и цитрусами. На горячее будет подан суп из нерки с крапивой. Отведать на фестивале можно будет также гратен с неркой и рыбный демиглас. А на десерт – панакота с соусом из камчатских ягод и цукатами из кедрового стланика.

Фестиваль «Маракуйя», приуроченный к Дню озерновской нерки, планируется сделать ежегодным гастрономическим мероприятием, которое привлечет местных жителей и туристов.