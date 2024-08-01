Туристическая зона появится на юге ДНР

Единый институт пространственного планирования РФ (ЕИПП) подготовил проект строительства туристических объектов в курортном поселке Седово на азовском побережье ДНР. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе института.

"ФАУ "Единый институт пространственного планирования РФ" разработал проект планировки территории в южной части поселка городского типа Седово Новоазовского муниципального округа ДНР. <…> С учетом предложений органов исполнительной власти, на территории предусмотрено проектирование и строительство трех отелей модульного типа, ресторана на 80 посадочных мест, многофункционального комплекса общей площадью порядка 8 тыс. кв. м и четырехзвездочного отеля", - сказано в сообщении.



Отмечается, что проект подготовлен для территории Кривой косы. Кроме прочего, там намерены создать глэмпинг, аквакомплекс и экоцентры.

Накануне в Корпорации развития Донбасса сообщили ТАСС о 12 проектах, заявленных инвесторами для реализации в республике. 3 из них признаны масштабными.