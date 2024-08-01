Стало известно о росте турпотока иностранцев в Россию

В первом полугодии 2024 года число иностранных туристов, посетивших Россию, выросло на 42,4% по сравнению с прошлым годом, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития России. Более 1,8 млн иностранных граждан воспользовались услугами российских отелей и других средств размещения.

В целом за первое полугодие в российских отелях и других средствах размещения остановились 38,8 млн туристов, что на 11,8% больше, чем в прошлом году. Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков подчеркнул, что туристический рынок России продолжает демонстрировать уверенный рост.

Он также отметил, что правительство поддерживает развитие туризма через программу национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Государственные субсидии используются для создания глэмпингов, кемпингов и развития автомобильного туризма.

До этого сообщалось, что за первые шесть месяцев 2024 года россияне совершили 2,6 млн визитов в Турцию, таким образом показатели приблизились к уровню 2019 года. Эта цифра на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что популярными направлениями для осеннего отдыха являются Таиланд, Египет, Вьетнам, Шри-Ланка и Азия. Турэксперт отметила, что в сентябре и октябре стоит посетить Мальдивы. Она уточнила, что в это время циклоны там уже пройдут. Особенно, по ее словам, Мальдивы подходят для свадебного путешествия.