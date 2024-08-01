Семь мест на Ставрополье, где можно заниматься спортом на свежем воздухе

Памп-трек, скейт-парк, воркаут-площадки, а еще флайбоксы, кардиотренажеры, стадион пляжных видов спорта — и все это бесплатно. Рассказываем о локациях для тренировок

Ставрополь

Сквер Героев России на ул. Ивана Щипакина

В Ставрополе для бесплатных занятий спортом на свежем воздухе есть четыре крупных локации. В сквере Героев России на улице Ивана Щипакина оборудованы памп-трек и скейт-парк, а также детские игровые площадки «Гейзеры» и «Скалодром».

Пространство подойдет и для спокойного семейного отдыха. Для этого в сквере множество беседок, лавочек, качелей и открытых лежаков. Людей в сквере немало: в выходные дни сквер посещают до 10 тысяч человек.

Комсомольский пруд

Самой же популярной локацией в Ставрополе для занятий спортом на свежем воздухе считается Комсомольский пруд. Площадь рекреационной территории превышает 56 тыс. кв. м. Здесь расположены две спортивные площадки, есть зона для воркаута и тренажерный зал под открытым небом.

Каждые выходные на территории стадиона пляжных видов спорта, баскетбольной, волейбольной и воркаут-площадке проводятся соревнования, мастер-классы от именитых спортсменов, показательные выступления спортивных клубов и открытые занятия по йоге.

Сквер на ул. Доваторцев

Спортзал под открытым небом благоустроен в районе дома № 41/1. Общая площадь свекра составляет 3 тыс. кв. м. Здесь есть дюжина уличных тренажеров и места для отдыха. Зона для спорта освещается, поэтому позаниматься можно и поздним вечером.

Скейт-парк в Центральном парке

Любителей кататься на велосипедах, самокатах, скейтбордах и роликовых коньках ждут в Центральном парке Ставрополя. На 1160 кв. м установлены 16 профессиональных базовых фигур. Парк оборудован флайбоксами, фанбоксами, квотерпайпами, минирампой и большой двойной рампой, пятиметровой разгонкой, поролоновой ямой.

Фигуры установлены под контролем велошколы. Материалы и конструкции спортивной площадки устойчивы к вибрации и ударным нагрузкам. Площадка подходит для экстремалов с начальной и средней спортивной подготовкой.

Кисловодск

Площадки для текбола и открытый спорткомплекс

В Кисловодске популярным местом для занятий спортом считается набережная № 1. На территории созданы пешеходные, спортивные и досуговые зоны, оборудованы детские площадки.

Другая полюбившаяся туристам и местных жителям тренировочная площадка находится на улице Промышленной, 3 и носит имя Героя Советского Союза Георгия Романенко. Открытый спорткомплекс включает в себя игровое поле с натуральным покрытием длиной более 100 метров, раздевалки, трибуны на 500 мест. Регулярно там проходят товарищеские матчи.

На Старом озере готовится к открытию площадка для текбола — игры, напоминающей настольный теннис, но с футбольным мячом. Первые матчи планируют провести летом 2024 года.

Ессентуки

Городское озеро и площадка для воркаута в Курортном парке

Несколько лет назад в Ессентуках нашли действенный способ популяризировать спорт и здоровый образ жизни. Так, на городском озере по утрам стали проводить массовые мастер-классы от спортсменов курорта. На территории водоема установили питьевые фонтанчики, запустили аудиолекции на тему любительского спорта. По утрам у озера можно встретить много любителей бега, причем среди них немало туристов с детьми.

Еще одна популярная локация для занятий спортом на свежем воздухе — площадка для воркаута в Курортном парке Ессентуков. Комплекс состоит из шести секций, где установлены горизонтальные гимнастические скамейки, турники, перекладины, кардио- и силовые тренажеры, баскетбольная стойка, турники, брусья. Одновременно здесь могут тренироваться до 100 человек.