В строительство нового курорта на Архызе инвестируют около 30 млрд рублей

Инвестиционно-строительный холдинг "Самсон" инвестирует в создание нового курорта "Лунная поляна" на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Архыз" около 30 млрд рублей до 2036 года, сообщает пресс-служба курорта "Архыз".

"ГК "Самсон" заявила о планах строительства на территории ОЭЗ "Архыз" нового курорта "Лунная поляна". <…> До 2036 года группа компаний планирует инвестировать в курорт и развитие "Лунной поляны" около 30 млрд руб.", - говорится в сообщении. Инвестор построит пятизвездочные отели с системой Ski-in & Ski-out (подразумевает возможность катания от дверей отеля) с развитой оздоровительной инфраструктурой, четырехзвездочный гостиничный комплекс, виллы, локальный медицинский кластер с центром восстановления для спортсменов, термальные источники и банный комплекс с открытыми бассейнами, искусственное озеро, торговый променад с магазинами, кофейнями и ресторанами, рассказали в "Архызе".



В начале мая "Самсон" приступила к реновации гостиничного комплекса "Романтик", расположенного в центре курорта. В конце 2024 года откроются две гостиницы комплекса. В рамках реновации будут полностью обновлены места общего пользования, проведена отделка номеров и фасадные работы.

В рамках стратегии развития курорта холдинг "Самсон" намерен построить туристическую и сопутствующую коммерческую инфраструктуру и увеличить общий объем номерного фонда "Архыза". В ближайшие годы группа компаний сосредоточится на трех основных направлениях: реновация уже построенного номерного фонда, строительство гостиничных комплексов и развитие туристско-рекреационной инфраструктуры курорта, добавили в "Архызе".