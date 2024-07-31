Онлайн-курс по созданию туристических троп стартовал в России

Онлайн-курс по созданию и развитию туристических троп стартовал 23 июля в России. Проект объединяет опыт практиков и экспертизу Агентства стратегических инициатив в разработке туристических продуктов.

16+ По словам директора дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольги Захаровой, развитие троп неразрывно связано с анализом предпочтений потребителей. Например известно, что у туристов есть запрос на навигацию, повышающую безопасность и обеспечивающую комфортные условия на тропах.

«Развитая система троп в некоторых регионах уже становится новой нишей для бизнеса, а также инструментом повышения инвестиционной привлекательности, позволяя повысить доход местного населения и узнаваемость территории. Масштабное строительство троп сделает путешествия по России доступными», – добавила Ольга Захарова.



В рамках курса за 30 – 45 минут эксперты разберут финансово-экономические и управленческие модели, поделятся информацией о современных подходах к созданию системы навигации и маркировки троп, раскроют основы взаимодействия с местными сообществами, партнерами и органами власти, а самое главное – расскажут об ошибках и успешных архитектурных проектах и ярких дизайнерских решениях.

Видеоуроки будут выходить каждую неделю по вторникам и четвергам. После этого участникам предложат пройти тесты и предоставят чек-листы по каждой теме.

Запуск онлайн-курса состоялся в рамках Всероссийского проекта «ТропаМИРоссии» о создании и развитии национальной системы туристических туристических троп.

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