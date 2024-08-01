Эксперт рассказал, когда подешевеют авиабилеты в России

Повышение цен на авиабилеты в наступившем месяце объясняется пиком туристического сезона. Со второй половины сентября стоимость перелетов начнет снижаться, а к ноябрю достигнет самых низких значений. Затем билеты вновь будут дорожать накануне новогодних праздников. Резкого повышения цен на авиабилеты в России не прогнозируется. Об этом Общественной Службе Новостей сообщил авиационный эксперт Роман Гусаров.

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«Никаких предпосылок к тому, чтобы цены в августе снижались, нет и никогда не было. Мы это наблюдаем из года в год. Но при этом говорить, что цены сейчас резко подскочат, совершенно неверно. Надо учитывать, что основную часть билетов на август пассажиры уже давно выкупили, причем по другим тарифам», — сказал эксперт.



Помимо сезонного фактора, каких-то причин для существенного роста цен на авиаперелеты нет, продолжил Гусаров. По его мнению, сборы на ремонт аэродромов, о которых ранее сообщали СМИ, составят «единицы процентов» от общей стоимости любого билета. Следовательно, ни о каком резком подорожании на 30-50% говорить не приходится.