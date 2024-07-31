Путешественник порекомендовал не ездить на Черное море в августе

Черноморское побережье, традиционно привлекающее множество туристов летом, может представлять риск для отдыхающих в августе, предупреждает турист Дмитрий. Он настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в это время, основываясь на личном опыте.

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Дмитрий рассказал о своем негативном опыте отдыха в Архипо-Осиповке, который закончился ротавирусом и двухнедельным пребыванием в больнице. По его словам, в августе существует высокая вероятность подхватить инфекцию из-за большого скопления людей, вода в море становится грязнее, увеличивается риск нашествия медуз и возможно цветение воды, особенно в районе Анапы.

Турист также поделился рекомендациями по оптимальным срокам для посещения Черного моря. Он предпочитает отдыхать в середине или конце июня, когда вода уже достаточно теплая. Сентябрь также подходит для поездок, так как количество туристов уменьшается, а вода остается теплой, хотя ночи могут быть прохладными, а закаты — ранними.