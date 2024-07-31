Как советские здравницы на Кавказе превращаются в санатории 2.0

Ажиотаж

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Пандемия давно закончилась, а мода на оздоровительный туризм — нет. «По итогам первого квартала российская санаторная отрасль показала прирост на 7% к прошлому году по количеству гостей. А в 2023 году впервые за много лет преодолела рубеж в 7 миллионов гостей в год», — отмечает медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) Михаил Данилов.

Санаториев в стране теперь остро не хватает. Так, власти Краснодарского края объявили, что до конца 2026 года восстановят 10 заброшенных и давно не видевших ремонта советских здравниц.

В 2023 году, по данным Росстата, общее количество отдыхающих в санаториях Северного Кавказа составило более 929,5 тыс. человек, а спрос на санатории на курортах Кавминвод в сентябре-октябре 2024 года увеличился на 10−15%, указывают туроператоры.

Путевки на осень уже практически разобраны. По словам Данилова, результаты бронирования по Ставрополью подтверждают, что покупать туры надо за 6−9 месяцев.

По данным туроператоров FUN&SUN, Coral Travel, «Мультитур» и «Дельфин», топ-3 самых бронируемых на осень санаториев Кисловодска входят «Плаза СПА» 5*, «Дворец Нарзанов» 5* и «Azimut Здоровье Долина Нарзанов» 4*.

«И меня вылечат, и тебя вылечат»

В Советском Союзе санатории были широко распространены: система, не имеющая аналогов в мире, стала формироваться в начале XX века. Такие учреждения находились на балансе разных министерств и ведомств. Все это соответствовало идеологии государства: советский человек в отпуске не бездельничал, а восстанавливал свой трудовой потенциал.

Под санатории и здравницы отдавали бывшие царские и аристократические резиденции, строили и новые здания. В СССР количество санаториев и пансионатов с лечением к 1990 году достигло 3,5 тыс. объектов (для сравнения: в 2022 году — 1,3 тыс).

В нулевых и десятых многие такие учреждения пришли в упадок, а санаторный отдых считался уделом возрастной аудитории. Но все резко изменилось после пандемии: россияне стали внимательнее относиться к своему здоровью. Сыграли свою роль и сложности с Шенгеном: для многих такие европейские курорты, как Карловы Вары, Будапешт или Баден-Баден, оказались фактически недоступны.

«Многие впервые в этот момент открыли для себя Кавказские Минеральные Воды и другие курортные регионы. Многие обнаружили, что качественный отдых может быть не только на море и в жарких странах», — считает Данилов.



Окончательно тенденцию закрепили никуда не ушедшая мода на внутренний туризм и распространение концепции slow life. Так санатории получили первую волну другой аудитории — более молодой, более платежеспособной. И многие смогли на этой волне удержаться, адаптировались под новые запросы.

«Современный формат отдыха и лечения, который мы развиваем, помогает освобождать представление гостей от ассоциаций с советским прошлым», — считает Генеральный директор сети санаториев «Плаза СПА» в Кисловодске и Железноводске Марина Азарова.



За флагманами в оздоровительной сфере подтянулись и другие. Санатории постепенно меняются, совершенствуя комфорт и сервис, и, главное, в них создаются новые программы, которые работают не только на лечение хронической патологии, но и на эффективную профилактику.

Еще пять лет назад медицинские отели в основном ориентировались на клиентов от 50 лет, а сегодня интерес к ним наблюдается и у миллениалов, а целевым ядром стали 45-летние.

«Отдых молодых семей с детьми в санаториях стал новым популярным направлением в оздоровительном туризме. Такая аудитория ценит медицинские отели за полную перезагрузку вдали от суеты мегаполисов, возможность уделить внимание здоровью и наслаждаться красотой природы», — объясняет Генеральный директор сети санаториев «Плаза СПА» Марина Азарова.



Санатории отмечают: новый клиент непростой — они хотят все, везде и сразу. К примеру, совмещать санаторно-курортный отдых с гастрономическим опытом, экологическим туризмом, культурно-познавательным досугом. Утром — на массаж или на йогу, днем — на экскурсию или на лекцию о здоровом образе жизни, а вечером — на дегустационный сет в ресторане. Новых гостей интересуют традиционные и альтернативные методы лечения, spa-услуги, а также программы, связанные с ментальным здоровьем.

Чек-лист Санатория 2.0.

— Современная инфраструктура

Электрофорез, кефир на ужин и соляные пещеры, которые предлагал любой уважающий себя советский санаторий, могут остаться, однако упор делается на инновационные аппараты и разработки, в том числе в сфере искусственного интеллекта.

«В последние годы мы много говорим о внедрении ИИ в отельный бизнес. Мне кажется, будет происходить активное движение в сторону автоматизации процессов. Робот, конечно, не заменит обычного доктора, но его надо использовать в качестве помощника», — говорит Азарова.



— Задействован весь потенциал местности

На Кавказе лечит и воздух, но природный эффект нужно использовать максимально. «Хороший санаторий должен сохранять и развивать уникальные методы санаторно-курортного лечения, направленные на профилактику рецидивов хронических заболеваний. В новом санатории нужно не потерять те возможности, эффективность которых уже доказана и проверена годами», — подчеркивает Данилов.



В Кисловодске и Железноводске, например, это использование целебных свойств минеральных источников и местных троп здоровья — терренкуров.

— Обновленный номерной фонд

Первым единичным посетителям Кавказских Вод — офицерам и дворянам — приходилось жить в кибитках в походных условиях, об этом вспоминал еще Лермонтов. Но те времена давно прошли. В номерах дизайн и особенно кровати должны соответствовать уровню хорошего отеля.

«Желательным плюсом должна быть адаптация номеров для полноценного сна в соответствии с научными данными науки о сне — сомнологии», — считает Данилов.



— Высокий уровень сервиса

Никакого подхода «я врач, я лучше знаю». Да, в СССР медицина была популяционной, ориентированной не на человека, а на группу людей — работников отрасли, предприятия, жителей района.

В санатории 2.0 прислушиваются к гостям. Все процедуры обсуждаются вместе с клиентом, при необходимости быстро адаптируются под запросы. Так, по словам Азаровой, в «Плаза СПА» запустили собственное мобильное приложение и сейчас работают над чат-ботом для сбора обратной связи от гостей.

— Гастрономическое меню

Питание в санатории 2.0 должно быть, конечно, полезным, но при этом разнообразным и учитывающем потребности гурманов.

— Программы для семей с детьми

Санаторий 2.0 должен расширять возможности досуга гостей, в том числе форматы анимации как для взрослых, так и для детей.

— Лечение не только в моменте, но и на перспективу

В санаторий 2.0 едут, когда со здоровьем нет проблем, и это нормально. В основе — идея превентивной медицины и заботы о себе.

«Надо постоянно разъяснять гостям принципы сохранения здоровья: проводить познавательные мастер-классы, делать медицинские консьерж-сервисы, пост-сопровождение», — объясняет Данилов.



— Антистресс-программы

Ментальному здоровью в санатории 2.0 уделяется такое же большое внимание. Подавленное настроение и стресс здесь не считаются «отговорками». Кроме того, у гостей должны быть возможности просто расслабиться и отдохнуть, а не только жить в ритме перебежек с одной процедуры на другую.