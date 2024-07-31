Турпоток в Северную Осетию вырос на 20% за полгода

Более 760 тыс. туристов посетили Северную Осетию за шесть месяцев 2024 года, что больше на 20% показателей аналогичного периода 2023 года. Об этом ТАСС сообщил врио председателя комитета республики по туризму Сослан Кочиев.

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"В этом году у нас также рекордное количество туристов. Уже за полгода к нам приехали более 760 тыс. человек. В прошлом полугодии их было более 630 тыс. По первому полугодию загрузка номерного фонда гостиниц составляет порядка 90%, туры раскупили на 80%", - сказал он.



По прогнозам, турпоток в 2024 году составит порядка 1 млн человек.

Чаще всего в Северную Осетию приезжают туристы из таких стран, как Грузия, Турция и Армения. Из регионов России - жители соседних республик - Чечня, Ингушетия, Ставропольский край.

О глэмпингах и самом высоком водопаде

В 2024 году для туристов по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" планируется построить глэмпинги на 340 номеров. Один из них будет создан в селении Верхний Цей Северной Осетии, находящийся на высоте более 1,8 тыс. м над уровнем моря.

Туроператоры Северной Осетии предлагают и большое количество туров, где прогулки по Владикавказу можно объединить с посещением ущелий и каньонов, катанием на качелях высоко в горах, купанием в минеральных водах. Кроме того, Северная Осетия - одна из немногих территорий Северного Кавказа, где сконцентрировано большое количество исторических памятников различных эпох. В республике порядка 1,5 тыс. памятников истории и архитектуры, по которым разработаны экскурсионные программы.

В настоящее время власти работают над созданием всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии "Мамисон", который находится в 100 км от столицы республики - Владикавказа.

Также в Куртатинском ущелье Северной Осетии находится самый высокий водопад Европы - Большой Зайгелан, его название переводится с осетинского как "падающая лавина". Он является частью Мидаграбинских водопадов, которые производят впечатление потоков, льющихся прямо с неба.

Большой популярностью у туристов в Северной Осетии пользуются минеральные источники. Так, в Геналдонском ущелье на высоте 1 645 м над уровнем моря находятся Кармадонские источники. По химическому составу вода в Кармадонских источниках очень схожа с водой европейского курорта Баден- Баден, она не имеют аналогов в России.

Восходящие на Казбек альпинисты, а также жители и гости республики часто отогреваются в природных ваннах с теплой водой, температура которой в среднем составляет плюс 41 градус.

Также местом притяжения туристов является горнолыжный курорт "Цей", известный с советских времен. Он расположен у подножия горы Адай-Хох на высоте 1910-2200 м, его посещаемость не сокращается и в летний сезон.