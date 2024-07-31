В Заельцовском бору построили 23 барн-хаусов по нацпроекту

В ближайшее время в экопарке "Чкаловские дачи" в поселке Мочище планируется открытие 25 новых барн-хаусов. Отель стал победителем федерального конкурса на развитие модульных гостиниц в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

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Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников посетил этот отель 31 июля для ознакомления с проектом. На опубликованных фотографиях видно, что из себя представляют барн-хаусы: типовые, лаконичные постройки. Барн-хаус — это современная интерпретация деревенского амбара, стиль который стал популярен в загородном строительстве. В Новосибирске его решили использовать в туристической инфраструктуре. На строительство модульных гостиниц в Новосибирской области до 2024 года выделено 295 млн рублей.

Проект экопарка «Чкаловские дачи» получил финансирование по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в размере 33 млн рублей. Благодаря новому номерному фонду, парк сможет принимать до 50 тысяч гостей в год. Кроме того, “Чкаловские дачи” получили 1,8 млрд рублей на строительство четырехэтажного корпуса.

В июле 2024 года министерство экономического развития Новосибирской области объявило о новом конкурсе для предпринимателей по нацпроекту “Туризм и индустрия гостеприимства”, где можно получить компенсацию за развитие пляжной инфраструктуры, обновление оборудования и другие проекты.