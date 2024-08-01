Загрузка гостиниц и отелей Москвы в июне превысила 80 %

В июне 2024 года средняя загрузка московских отелей категорий «три звезды», «четыре звезды» и «пять звезд» составила 81%, что на 6% больше, чем год назад, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на столичный комитет по туризму.

Наибольшая загрузка отмечена в трехзвездочных гостиницах – 83%. Пятизвездочные отели показали рост на 11% и достигли заполняемости в 75%. Увеличение загрузки гостиниц связано с насыщенной событийной программой в Москве.

Как объяснила начальник управления гостиничного хозяйства комитета по туризму Екатерина Кириллова, столица предлагает много культурных, развлекательных и деловых мероприятий. Во время крупных городских событий заполненность отелей может повышаться до 20%, а средний прирост составляет 10–14%.

Зимой при средней загрузке гостиниц 77%, заполняемость во время новогодних каникул и китайского Нового года достигала 86–92%. Весной при среднем показателе 75%, во время крупных столичных мероприятий, таких как Масленица и майские праздники, а также международных форумов, заполняемость выросла до 78–94%.

По словам Ирины Михайлутиной из «Азимут», осенью ожидается высокая загрузка отелей, выше 85%, в связи с запланированными мероприятиями и выставками. В июне загрузка отелей «Азимут» составляла около 81%.

Популярность столичных отелей продолжает расти.