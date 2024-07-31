Древние башни и горные села: едем в путешествие по Северному Кавказу

Недавно «Это Кавказ» публиковал маршрут по трем регионам Северного Кавказа, рекомендованный опытным гидом из Кисловодска. Мы остановились в горах Кабардино-Балкарии, а теперь предлагаем продолжить путешествие, чтобы увидеть весь СКФО.

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В путь отправляемся с гидом из Нальчика Энжи Залукаевой. Она возит туристов на джипе по горам Северного Кавказа с 2017 года, а, когда создает маршруты, предварительно сама разведывает нетуристические места, чтобы придумать новые нетривиальные приключения для своих гостей.

Северная Осетия: ущелья и самый высокий в Европе водопад

— Из Кабардино-Балкарии рекомендую ехать не во Владикавказ, а сразу в горную Дигорию, Дигорское ущелье. Это райское место, не сильно насыщенное туристами. Район славится склеповыми комплексами, старинными сторожевыми и фамильными башнями. Дигория богата водопадами, до которых можно дойти пешком. К примеру, «Три Сестры» и «Жемчужина».

Обязательно нужно посетить древнее селение Галиат. Как раз здесь удастся посмотреть фамильные жилые строения и боевые башни. Само село интересно и с точки зрения ландшафта.

Из Галиата рекомендую ехать в соседнее Цейское ущелье, где можно остаться ночевать. Цей — это курорт, там есть горнолыжная трасса и подъемники. На утро можно прокатиться на канатке в горы, погулять, а затем съездить на смотровую площадку Зарамагского водохранилища: оттуда открывается живописный пейзаж.

Следующая точка на маршруте — Мамисонское ущелье, где строится новый всесезонный курорт «Мамисон». Здесь на высоте 2000 метров вы можете увидеть башни и склепы и попробовать местную Тибскую воду. Ее пьют при заболеваниях желудка, почек и при многих других проблемах со здоровьем по назначению врача.

После знакомства с Мамисонским ущельем отправляемся в Верхний Фиагдон. Это поселок с большим количеством коттеджей, гостиниц, есть даже крупные известные сети, так как место туристическое. Сюда приезжают, чтобы увидеть самый большой склеповый комплекс на Кавказе — Даргавс.

Еще одна интересная локация — Мидаграбинские водопады. Место больше известно как «Долина водопадов». Там можно увидеть самый высокий водопад в Европе — Зейгалан. Дорога к нему пешком в гору занимает минут 20, но оно того стоит. Высокий, мощный водопад в окружении скал.

На этом можно завершить осмотр Северной Осетии. На ночь советую остаться в Фиагдоне, чтобы утром отправиться в путь — через село Горная Саниба в Ингушетию.

День в горах Ингушетии: старинные башни и Казбек

— Осмотр горной Ингушетии начинаем с Цей-Лоамского перевала. Это дорога с ошеломляющими видами: Казбек, пятитысячник. Туристы обычно проводят много времени на смотровых площадках.

По перевалу мы едем к знаменитым башенным комплексам в Джейрахском районе. Обязательно нужно посмотреть Эгикал — самый большой низ них, построенный в XII веке. Место называют колыбелью ингушского народа. Еще один башенный комплекс, который нельзя проехать мимо, — Эрзи. В XIX веке здесь нашли бронзовую фигуру «Орел Сулеймана», изготовленную в конце VIII века. Башни на территории комплекса достигают 30 метров в высоту.

Здесь же, в центре горной Ингушетии, вблизи села Хайрахе, стоит посетить древний христианский храм Тхаба-Ерды. Войти в здание нельзя, но оно интересно и снаружи — туристы долго рассматривают каменные картины на фасаде.

Конечная точка в путешествии по горной Ингушетии — Вовнушки, самое туристическое место. Это две оборонительные башни высотой с 9-этажный дом, которые построены друг над другом на скалистом выступе на высоте 1250 метров. Напротив расположена еще одна башня, к которой, как считается, раньше вел подвесной мост. Вовнушки — гордость ингушского народа. На территории комплекса также можно посмотреть шесть склепов и небольшое святилище.

Грозный и горы Чечни: пробуем национальную кухню и едем к озеру

— Не возвращаясь из Ингушетии в Северную Осетию, по горной дороге можно спуститься в Чечню. Первый город в маршруте — Грозный. На прогулку по столице я рекомендую выделить около трех часов. За это время стоит посмотреть Цветочный парк, где туристы любят фотографироваться, единственный в Грозном православный храм Архангела Михаила и высотки — из бизнес-центра «Грозный сити» открывается отличный вид на город сверху.

В Грозном нужно обязательно посмотреть стандартные туристические объекты. Первый — мечеть «Сердце Чечни», где интересно и погулять по территории, и заглянуть внутрь. Затем рекомендую через площадь Кадырова выйти на Бульвар Эсамбаева — к ресторанам, кафе, магазинам. Это место для променада, во время которого, я считаю, нужно обязательно попробовать традиционное чеченское блюдо жижиг-галнаш. Бульвар упирается в Музей Чеченской Республики, при желании можно его посетить.

Недалеко от Грозного находится город Аргун, там построена мечеть «Сердце Матери» имени Аймани Кадыровой. Здание архитектурно сильно отличается от «Сердца Чечни», поэтому стоит посетить оба. И, если проехать еще около 20 км до города Шале, можно увидеть самую большую мечеть в Европе «Гордость мусульман». Рядом со зданием есть где остановиться, тут рекомендую переночевать.

Утром из Шали отправляемся в горы Чечни. Конечно, только на высокой машине. Через перевал выезжаем к озеру Кезеной-Ам на высоту 1800 метров над уровнем моря. Сама дорога, это около 70 км, живописная, на пути будет несколько смотровых площадок. Наверху встречаем Кезеной-Ам, с ярко-голубым цветом воды, и гуляем по одноименному комплексу. Здесь можно даже остаться на ночь.

Нестандартная инструкция по горному Дагестану

— В Дагестане я рекомендую начать с гор, раз уж мы едем с чеченского озера Казеной-Ам. Оттуда ведет дорога по горному перевалу, ориентир — село Анди, всего в 20 км от озера.

Здесь, в горном нетуристическом Дагестане, берет начало река Андийское Кайсу, которая позже образует реку Сулак. Первое селение, где стоит остановиться, — Ботлих. В нем есть отели, кафе, магазины, а из самого села открываются прекрасные виды на горы.

Дальше я рекомендую ехать через село Тукита. Это 2000 метров над уровнем моря, красивый вид, аутентичные домики и отели. Вы буквально парите над облаками, стоите у обрыва над пропастью 500−600 метров. Обычно в Тукита мы остаемся ночевать.

Следующая точка — село Кванхидатли, единственное в республике, где до сих пор вручную добывают соль. Совсем не туристическое направление, но мне кажется, оно гораздо интереснее популярных.

Отсюда уже спускаемся к известным местам. Первая точка — село Хунзах, где расположены водопады Тобат и Итлятляр. На них строит посмотреть. Еще в селе работает экстрим-парк с зиплайном. Далее из Хунзаха можно спуститься к Ирганайскому водохранилищу, погулять по территории, прокатиться на катере, сапах и остаться на ночь в селе Ирганай.

На следующий день рекомендую ехать в сторону Сулакского каньона. Дорога от водохранилища к каньону живописная — со скалами и реками. Тут протекает уже Аварское Койсу и берет начало река Сулак. Нужно проехать через Гимринский тоннель в поселок Дубки, где со смотровых открываются лучшие виды на каньон и на Чиркейское водохранилище.

Из села Дубки спускаемся в село Миатли, где находится туристический комплекс «Главрыба». И здесь уже на катере можно проехать по самой живописной части Сулакского каньона.